Un forestal de A Estrada, el primero en jubilarse de España

El pasado 11 de noviembre de 2024 marcó un hito en la historia de los bomberos forestales en España. Con la entrada en vigor de la Ley 5/2024 del 8 de noviembre, estos profesionales pudieron, por primera vez, acogerse a un sistema de coeficientes reductores que permite su jubilación anticipada. García, natural de Codeseda, en A Estrada, fue uno de los primeros en beneficiarse de esta normativa, y que por fin ayer, tras un proceso que fue mucho más sencillo de lo que esperaba, pudo confirmar su jubilación. Con 64 años y tres décadas de servicio en la lucha contra incendios en el Distritio XIX de Caldas-Salnés, pone fin a su carrera con la satisfacción de poder ayudar a futuros compañeros al cambio que llevaban tiempo esperando.

El INSS, protagonista

El proceso para lograr esta reforma legislativa no fue tan fácil al principio como pensó el bombero estradense. Según cuenta García, hubo dos intentos fallidos para aprobar la ley debido a adelantos electorales. Finalmente, la norma fue publicada en el Boletín Oficial del Estado el 8 de noviembre de 2024 y entró en vigor al día siguiente. «Nosotros acudimos al Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) de A Estrada tres días después de su entrada en vigor. Aunque el personal no conocía previamente nuestra solicitud, nos dijeron que iban a estudiar durante unos días como proceder y nos facilitaron todos los trámites necesarios», explica él.

La ley se divide en nueve artículos, nueve disposiciones adicionales, una transitoria y cinco finales. Para los bomberos forestales de mayor edad, es especialmente relevante la disposición adicional cuarta, que se refiere a la jubilación con coeficientes reductores. Esta disposición remite a la normativa de la Seguridad Social aplicable a los bomberos al servicio de las administraciones públicas y organismos públicos, específicamente al Decreto 383/2008, de 14 de marzo, que establece el coeficiente reductor de la edad de jubilación.

Al ser preguntado por cómo se siente con su recién estrenada jubilación, de la que tuvo conocimiento apenas unas horas antes de hablar con nosotros, destaca que «estoy muy contento, no solo por mí, sino por todos los compañeros que podrán jubilarse gracias a esta ley. Mi familia y muchos compañeros aún no lo saben». En este proceso le acompañó el también bombero forestal Castro, natural de Caldas y de su mismo distrito, que tiene aprobada la solicitud inicial, y espera que en breve le sea concedida también su jubilación. García anima a todos los bomberos forestales de España a participar en este proceso, y resalta el gran trabajo que hizo la oficina del INSS estradense, sin la cual este proceso asegura que habría sido mucho más largo y engorroso.

La aprobación de esta ley supone un gran avance en la regulación del sector, permitiendo la aplicación de criterios unificados para todo el territorio español, especialmente en el desarrollo de las enfermedades profesionales, los pluses de peligrosidad o toxicidad entre otros.

A los jóvenes bomberos les recomienda reivindicar sus derechos: «Siempre habrá gente que intente que no reclamen, pero que no duden en acudir a donde haga falta para defenderlos». Sobre sus proyectos futuros y su nueva etapa de jubilado, responde con una sonrisa: «Ahora puedo dedicarme a hacer lo que quiera, incluso a no hacer nada».

