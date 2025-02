A Cooperativa de Botos gaña o concurso de carrozas con ‘O campo no tempo’

A Cooperativa de Botos alzouse co primeiro premio do concurso de carrozas da LVII Feira do Cocido de Lalín, dotado con 2.000 euros, cunha proposta titulada O campo no tempo. Completaron o podio A Carballeira de Cercio e Cabaleiros de Lalín, con recreacións dunha imprenta e dunha forxa, polo que se embolsan, respectivamente, 1.500 e 1.000 euros. Á outra carroza inscrita no concurso, Papamóbil, correspóndenlle 500 euros.

Un xurado formado por cinco representantes de medios de comunicación decidiu os premios valorando a creatividade, a orixinalidade e a relación coas tradicións galegas en xeral e co cocido de Lalín en particular. Deste xeito, a longuísima carroza de Botos obtivo 117 puntos, polos 106 da de Cercio e os 101 da de Cabaleiros de Lalín, que se viu penalizada por un voto discordante. Onde sí houbo concordancia foi na puntuación do Papamóbil, nada acorde ás bases do concurso, que quedou en 55.

Una quincena de agrupacións tomaron parte no desfile, presentado un ano máis pola xornalista Belén Gestal. A mestra de cerimonias tivo unha lembranza para a escritora Rosalía de Castro, no día en que se conmemoraba o seu nacemento. O alcalde, José Crespo, e o pregoeiro, Takahiro Nakamae, embaixador de Xapón en España, presidiron o desfile desde o palco de autoridades, rodeados polo resto de comendadores e autoridades, encabezadas polo presidente da Xunta de Galicia, Alfonso Rueda.

A imprenta da Carballeira de Cercio levou o segundo premio. / Bernabé

A Banda de Gaitas Os Dezas de Moneixas abriu a marcha, seguida da magna porquiña Lalaína, de raza duroc, disque sobriña e digna sucesora do non menos maxestuoso Queitano. Logo apareceron Os Cabezudos de Laxeiro, máis acaídos ca nunca, xa que o artista lalinense naceu o 23 de febreiro de 1908, polo que hoxe se conmemoraba o seu 117º aniversario.

Unha tradición ancestral coma a do Entroido da Ulla estivo tamén presente no desfile. Unha xenerala e un xeneral de Boqueixón protagonizaron un atranque en pleno Quilómetro Cero de Lalín, co gallo do irmandamento da Feira do Cocido coa Festa da Filloa de Lestedo, que se celebra o vindeiro 9 de marzo. «Vimos a Lalín a facer unha actuación e a comer un bo cocido, como manda a tradición», rezaba unha das retranqueiras coplas.

Don Cocho presidía a primeira das carrozas, adaptación das Aldeas de Nadal cunha cabaceira e un galiñeiro, entre outros elementos. Promovida polo Concello de Lalín, desfilou fóra de concurso. Logo do Grupo de Danzas e Gaitas Santiago Apóstol de Pamplona, que estiveran por última vez na cita de 2023, foi a quenda da primeira das carrozas en competición: un peregrino cun porco tallado en madeira abría a proposta de Cabaleiros de Lalín: A Forxa, co fuelle dando aire ao carbón do forno, unha demostración do templado do ferro, moas, arados e outros apeiros.

A forxa recreada por Cabaleiros de Lalín. / Bernabé

Entre as comparsas da Asociación Cultural Os Miúdos de Arcade e Cor Café de Pontevedra pasou Papamóbil, precedido da súa Garda Suiza. Logo apareceron os tiovivos dos Remolóns de Vilagarcía. O Grupo de Baile A Carballeira de Cercio mostrou a recreación da Imprenta Camino: corrector, impresión, caixista, taladradora, manipulado, plegadora e guillotina precedían á unha imprenta con máis de 70 anos da que aínda saían copias como a que recibiu o embaixador nipón no seu idioma. Amais, a carroza ía adornada con todos os carteis da Feira do Cocido.

A Cooperativa Gandeira de Botos mostraba a evolución do agro, cun forno, unha lareira, unha corte coa súa vaca, os apeiros, o primeiro tractor (Barreiros), a oficina e o futuro, unha oruga teledirixida recén distinguida na feira Cimag, de Silleda. Desfilaron precedidos de Os da Caña de Marín e seguidos de Luces de Tomiño.