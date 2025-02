Ryanair planteó subir un 15% el tráfico en Lavacolla a cambio de bajar las tasas

Ryanair ha abierto una guerra con el Gobierno español que afecta al aeropuerto Rosalía de Castro de Santiago. La aerolínea irlandesa anunció a mediados de enero el recorte en Lavacolla del 28% –370.000 plazas y dos rutas menos, Milán-Bérgamo y Bolonia— de cara a la temporada de verano en medio de un repliegue que afecta a ocho aeropuertos españoles. En una comparecencia en el Congreso esta semana, el ministro de Transportes, Óscar Puente, acusó a la compañía del excéntrico Michael O’Leary de tratar de chantajearlo. La aerolínea contestó al día siguiente que había presentado un plan de expansión a Puente a cambio de que rebajase el precio de las tasas aeroportuarias. En la propuesta, según indica la compañía, se proponía un crecimiento del 15% para la terminal compostelana hasta el año 2026.

También se ofrecía un aumento de las operaciones en Vigo, otro de los aeropuertos que ha sufrido el recorte. En este caso, Ryanair proponía un crecimiento del 74%. En Peinador, la low cost recortará finalmente en un 61% (40.000 asientos) el tráfico y eliminará una ruta. El mayor aumento se produciría en el aeropuerto de la ciudad del ministro, Valladolid. Ryanair dejará de operar en esta terminal pero en su plan de expansión ofrecía un crecimiento del 250%.

El cruce de reproches entre el Gobierno y la aerolínea ha sido intenso. El ministro comenzó el miércoles asegurando que Ryanair deja Valladolid con una intención «clarísima», que es «tratar de dar al Gobierno de España donde duele (...) porque así le pego una buena patada al ministro en sus partes». Puente afirmó que «están haciendo daño a la gente de mi ciudad para extorsionarme a mí, y no ha nacido quien me extorsione». «Hubiese preferido que me llamasen payaso —en referencia a la campaña de Ryanair que utiliza la imagen del ministro Bustinduy como un payaso— a lo que han hecho», prosiguió. Además, Puente rebeló que la compañía reclamaba ayudas públicas a entidades locales y comunidades autónomas. Según el ministro, exigía 150.000 euros al año por mantener cada ruta, y 250.000 euros anuales por cada nueva apertura. «Atender la petición de Ryanair sería peligroso para el sistema e incluso ilegal, al tratarse de una posible ayuda de Estado», explicó Puente.

La comparecencia de Puente tuvo su réplica el jueves con un comunicado de prensa de Ryanair. El ministro de Transportes, asegura la aerolínea, «confirmó que no tiene ningún plan para aumentar el tráfico en los aeropuertos regionales para apoyar las economías regionales». Según la low cost irlandesa, Puente continuó vendiendo en el Congreso «el cuento de hadas de AENA sobre los falsos planes de incentivos que han fracasado repetidamente en atraer la inversión de las compañías aéreas y el tráfico a los aeropuertos regionales». Ryanair reclama una bajada de los precios de las tasas aeroportuarias y asegura que redujo la oferta en los ocho aeropuertos, incluido el de Santiago, por no recibir respuesta del ministro a su plan. La compañía insiste en que estas terminales «eran comercialmente inviables debido a unas tasas aeroportuarias poco competitivas».

Pero el ministro de Transportes considera que el problema de Ryanair no tiene que ver con el precio de las tasas. Puente aseveró que, en su opinión, la explicación de que Ryanair haya reducido su operativa «no es porque las tasas sean caras», sino porque «posiblemente trata de enmascarar su falta de aviones». Óscar Puente se refería así a los retrasos en las entregas de Boeing derivados de problemas con las cadenas de suministro y que, en el caso de la irlandesa, afectan a un pedido de 50 aviones con los que pensaba contar en el corto plazo. «Boeing lleva mucho tiempo retrasando sus entregas y las compañías tienen que enmascarar que no les llegan los aviones», señaló. El titular de Transportes añadió que la aerolínea también ha adoptado estrategias similares en otros países como Alemania o Italia.

Pérdida de turistas

La compañía irlandesa elude hablar de este tema en su comunicado e insiste en el que el problema son las tasas. «A menos que se produzca un cambio de política, el número de pasajeros disminuirá, las oportunidades turísticas se evaporarán y se perderán puestos de trabajo en la España regional», afirma.