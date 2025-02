Lalín marida su menú de gala

El programa de variedades por excelencia de la TVG volvió a llenar ayer el Lalín Arena un año más con unas 3.000 almas entregadas para ofrecernos una Gala do Cocido por la que no pasan los años. Presentado por el eterno Xosé Ramón Gayoso y Esther Estévez, el Luar Especial LVII Feira do Cocido de Lalín, Kachuhca Fest 2025 contó con varios gags del cómico baionés Rafa Durán en su inicio para abrir boca al personal, que junto a «Don Cocho» se encargaron de hacer sonreír al respetable.

Isabel Aaiún en el Lalín Arena. / Bernabé

El primer plato del intenso fin de semana de la Feira do Cocido llegó como cada temporada en forma de música actual con las actuaciones de: Marc Seguí, Isabel Aaiún, Nebulossa, David de María, La Década Prodigiosa, Antonio Barros, Rokiño e María Kilate, La Penúltima Sabinera, Fátima Pego, Eva Iglesias y las orquestas El Combo Dominicano y Olympus. Junto a ellos el acento local lo pusieron Máisquedanza, A Carballeira de Cercio, MEU, Randela y Cantos da Terra.

Máisquedanza durante su actuación. | Bernabé

Como viene siendo habitual, José Crespo, alcalde de Lalín, se encargó de dar la bienvenida a toda Galicia a la Feira do Cocido como anfitrión. El regidor apuntó en compañía de Gayoso y Estévez que «es la primera vez que en el Cocido de Lalín, como en la época de Felipe II, no se va a poner el sol en su reino porque dentro de un rato vendrá el embajador de Japón que va a ser el pregonero pasado mañana (por mañana)».

Intervención de Crespo en el Kachucha Fest. | Bernabé

Galardones

Los Premios de Gastronomía de Galicia que, en su XXI edición reconocieron el trabajo de dos cocineros, otras tantas empresas y una denominación de origen protegida tampoco faltaron en la gala de anoche en la capital dezana. Los galardonados fueron José Antonio Pérez Rodríguez, «Pepe Callos» (bar restaurante Fuentefría), Álex Smyth (Simpar), el consejo regulador de la Denominación de Orixe Protexida Arzúa-Ulloa, la empresa CienPorCel y Adegas Gerardo Méndez (Do Ferreiro).

Marc Seguí, ayer, en Lalín . | Bernabé

Por último, el escritor y articulista Alfredo Conde fue elegido por unanimidad como ganador del Premio Nacional de Xornalismo Gastronómico «Álvaro Cunqueiro», que convoca el Concello de Lalín en colaboración con la Facultade de Ciencias da Comunicación da Universidade de Santiago (USC). Recibió anoche su galardón de manos de Nakahiro Takamae, embajador del Japón encargado de dar mañana el pregón en el día grande de la Feira do Cocido para convertirse en el primer extranjero en asumir el cometido.