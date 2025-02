La joven diseñadora lalinense Iria Donsión gana el premio Miscelánea en la Gala Despunte

La Cidade da Cultura acogió la Gala Despunte 2025, donde un año más se presentaron los trabajos realizados por los alumnos de la Escola de Arte e Superior de Deseño Mestre Mateo. Este evento puso el punto y final a la primera edición de la Semana Internacional de las Artes y el Diseño, que durante unos días transformó Santiago en el epicentro del nuevo talento y la creatividad. A la gala acudieron más de medio millar de personas y contó con una pasarela con colecciones presentadas por la actriz Diana Nogueira.

Estas colecciones fueron valoradas por un selecto jurado, que premió a los mejores creadores. Entre ellos estuvo la diseñadora lalinense Iria Donsión Fernández, que se llevó el premio Miscelánea al Mejor Proyecto de último curso del Grado en Diseño de moda. Lo hizo con la colección «El ombligo de Venus». La empresa textil gallega El Pulpo le hizo entrega de los 500 euros con los que está dotado el galardón y la Directora General de Formación Profesional, María Eugenia Pérez Fernández, del diploma que lo acredita.

«Esta carrera me costó mucho inicialmente. Fue difícil adaptarme. El año pasado, cuando comencé a crear esta colección, fue cuando realmente me empezó a gustar y me di cuenta de que podía ser creativa en este ámbito. Recibir este premio es como una señal que estoy en el buen camino y que tiene sentido todo lo que estoy haciendo. Al principio lo veía todo negro y llegué a estar muy disgustada con esta carrera. Soy una persona muy creativa y sentía que esta carrera me sujetaba bastante. Ahora conseguí soltarme un poco más», manifestó la joven diseñadora lalinense tras la gala, al tiempo que reconocía que no se aguardaba este premio. «Siempre tuve una visión de mi trabajo un poco dura, y tiendo a compararme mucho con el resto».

GALA DESPUNTE 2025. / Jesús Prieto

Su colección parte de la idea de los cuardernos de campo. «Son esos cuadernos en los que antiguamente se recogía información sobre las plantas que nos rodean. Es una colección que se contextualiza mucho en Galicia y en el Camiño de Santiago, que sirvió para transmitir estos conocimientos. Había muchos monasterios con boticas que se abastecían con su propia huerta. Siguiendo esta idea cree tres looks que están hechos con materiales naturales, tejidos por mí a mano, y con fáldas con volúmen que son propios de la naturaleza», explica Iria Donsión, quien vivió un proceso «duro, desmotivante por momentos y con muchas horas sin dormir».

La diseñadora todavía no sabe hacia dónde irá su futuro, aunque reconoce que espera que sea algo realizado con la creatividad, por lo que no descarta la posibilidad de terminar creando su propia marca, «algo que no sea muy grande pero echo por mí».