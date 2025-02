Gadis renueva su apoyo con la Feira do Cocido de Lalín

La compañía gallega Gadis mantiene su apoyo a la Feira do Cocido de Lalín, que celebra este año su edición número 57. Como patrocinador oficial, reafirma su compromiso con la promoción de las tradiciones locales y el impulso del tejido socioeconómico de la comunidad. Este evento, reconocido como Fiesta de Interés Turístico Internacional, cuenta con la colaboración de Gadis desde hace más de una década. Su respaldo no sólo contribuye a la preservación de la identidad gastronómica, sino que también fomenta el consumo de productos locales, alineándose con su política de proximidad y sostenibilidad. El apoyo de Gadis a la Feira do Cocido se enmarca en su estrategia de promoción de la cultura y la gastronomía gallegas.