Fernández: «A Xunta quere unha comarca de segunda»

Ariadna Fernández fixo onte un balance positivo do seu traballo realizado como representante do BNG no Parlamento de Galicia. A política lalinense estivo acompañada na súa comparecencia por Xoán Blanco, responsable comarcal, e por Carme Fidalgo, vicerresponsable na comarca da formación nacionalista. Fernández sinalou que «hai un ano cambiou algo porque temos 25 deputados que estamos defendendo no Parlamento os intereses de todos. Sobre todo porque a Xunta está empeñada en que nesta comarcasexamos de segunda e non estamos dispostos de permitilo».

Fernández explicou tamén que «todos os veciños están conmigo alí e eu o sinto». A deputada destacou o bó ritmo das numerosas iniciativas plantexadas no Pazo do Hórreo nas que se abordaron cuestións política social e de medio rural, ademáis das que teñen a comarca de Deza como protagonista. «É importante a presentación das iniciativas porque neste ano aquí tivemos varios exemplos de que as cousas se poden mellorar», engadiu a deputada.

Ariadna Fernández enumerou varios exemplos de propostas con éxito no Parlamento, como o caso das parcelarias en Agolada, o servizo de dialese que se vai prestar centro de saúde da Estrada, as prazas de escola infantil de Lalín ou a declaración da Rapa das Bestas como ben de interese cultural, a que lle ten «especial cariño porque foi a primeira que defendín no Parlamento». Fernández tamén se lembrou das iniciativas do camping de Medelo, centro de saúde de Silleda, as pezas de Carboeiro expoliadas, o recorte de profesorado no CEIP Cerdeiriñas de Piloño, o abandono do Poboado de Fontao, a restauración da Ponte dos Cabalos, a petición de máis ciclos formativos en Lalín e as deficiencias en pediatría, a Torre de Guimarei, o punto de atención á infancia en Rodeiro e Agolada, ou o centro de día e a residencia xestionados por unha empresa privada en Dozón.

A primeira deputada lalinense do BNG non dubida en afirmar que «foi un ano duro pola adaptación porque eu viña dun traballo totalmente diferente e logo pola exisencia do propio traballo». Ariadna Fernández está agradecida a todos os votantes do BNG, «a toda a xente que me arroupou e xa falta un ano menos para chegar ao obxectivo de que este país teña un goberno diferente», rematou.