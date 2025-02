Atranques escolares en Vila de Cruces dos Xenerais da Ulla

Os centros educativos de Vila de Cruces uníronse un ano máis para levar a cabo os atranques escolares dos Xenerais da Ulla. Organizado polo CEIP Nosa Señora da Piedade, o Auditorio Xosé Casal acolleu onte unha nova edición do evento con participación de alumnado do propio colexio, do Cerdeiriñas de Piloño e do IES Marco do Camballón. Contaron coa colaboración da Asociación Vello dos Cornos, de Merza, e do Concello de Vila de Cruces.