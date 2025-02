Academia ‘militar’ na Bandeira

A Bandeira pechou onte cun acto no Auditorio Manuel Dopazo a primeira edición da súa particular academia militar, unha na que non hai soldados, senón xenerais, e na que a palabra é a única arma. Todos os sábados, desde o 11 de xaneiro, máis de vinte nenos e nenas recibiron formación sobre o Entroido galego en xeral o o da Ulla, en particular; e oito deles xa foron escollidos para dar o Alto Infantil dos Xenerais o vindeiro sábado, 1 de marzo, na praza da localidade.

A Escola de Xenerais da Bandeira xurdiu pola «necesidade de preservar a tradición», explica un dos seus mestres. Durante as sete sesións que duraron as clases, os alumnos fixeron dous obradoiros: un de rimas e outro de manualidades. No primeiro puideron aprender acerca das distintas métricas, técnicas de improvisación e tipos de coplas galegas: cantigas, arengas, regueifas... No de manualidades, os rapaces crearon o seu propio gorro de xeneral e os galóns de batalla; tamén fixeron un caderno de Entroido deseñado pola mestra de infantil Nerea Costa Cuiña, con debuxos, xogos de palabras, sopas de letras... «Todo relacionado co Entroido galego e os Xenerais», explica Diego Cangas, outro dos mestres, igual que Mario Rodríguez Iglesias, Iria Álvarez Gomez e Alberto López Pérez.

Na última sesión da escola, o alumnado representou o aprendido nunha batalla dialectal, isto é, intercambios de arengas sobre un tema concreto de carácter social ou político. Houbo un alto a cargo dos elixidos para o día 1, e déronse vivas. Finalmente, entregóuselle un diploma a cada neno como graduado na primeira promoción da Escola de Xenerais.