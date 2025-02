Teatro de sombras e regueifa no colexio Cerdeiriñas

O alumnado de 2º de ESO de Regueifa e improvisación oral e o de 3º de Oralidade do IES Marco do Camballón acudiu o mércores ao CEIP Cerdeiriñas de Piloño para levar a cabo dúas actividades: Un teatro de sombras en verso sobre a batalla de Ponte Ledesma, relatando como un romance o desenvolvemento daquel combate de 1809; e un obradoiro de regueifa onde o alumnado acabou improvisando coplas. As actividades foron organizadas polo Clube da Lingua.