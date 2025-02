Crespo apuesta por consolidar la internacionalidad del Cocido

El alcalde de Lalín, José Crespo, quiere aprovechar la visita este fin de semana del embajador japonés al municipio para proyectar a la capital dezana en el exterior. «Voy a intentar venderle nuestro pueblo lo mejor que pueda. Para eso tengo 12 horas y pico porque al día siguiente Takahiro Nakamae tiene que dar el pregón de la Feira do Cocido», explica el regidor. La presencia del diplomático nipón también quiere ser aprovechada por Crespo para profundizar en el carácter internacional del evento.

El mandatario lalinense tiene claro que «hay que renovar la internacionalización del Cocido. De vez en cuando te hacen una evaluación de ferias internacionales y si no las tienes te pueden quitar la titulación y te queda una fiesta nacional. No quiero que eso suceda porque significa muchas cosas, incluida una ayuda mayor. La subvención no es la misma que sea internacional o nacional o gallego. Lucharemos por consolidar la internacionalización». En este sentido destaca que la presencia de Nakamae «nos viene como anillo al dedo el hecho de que aceptase pregonar la feria. Y viene mañana (por hoy) y va a entregar el Premio Álvaro Cunqueiro en la Gala do Cocido».

Sin abandonar las referencias al país del sol naciente, el alcalde lalinense también subraya que «a los japoneses les gusta mucho el Camino: ellos tienen el Camino Kumano, también Patrimonio de la Humanidad como el de Santiago». E incide en el valor turístico de la receta estrella de la gastronomía local y gallega: «Para mi el plato del cocido es muy importante. Son connotaciones económicas: nos trae turismo aquí, cada vez más», sentencia.

Venta racional

Al hilo de la vertiente turística del Cocido unida al innegable tirón de la ruta jacobea, el regidor manifiesta que «probablemente haya que adaptar algunos comercios a las necesidades del momento porque si cada vez hay más peregrinos, tiene que haber tiendas que vendan lo que se demanda en ese momento, donde se vendan cosas que utilizan los peregrinos que pasan (llevar un recuerdo, comer y después de comer el comercio puede hacer ahí su agosto). Tenemos que sentarnos y ver la posibilidad de que el comercio se beneficie directamente de las personas que están atrayendo el fenómeno Cocido. Todos tenemos que ponernos las pilas. Intentemos todos juntos sacarle el máximo partido a este fenómeno que es el Cocido para conseguir la máxima rentabilidad posible», concluye.