Reencuentro fuera del aula tras más de trece años

El Concello de A Estrada fue hace poco escenario de un emotivo reencuentro entre dos figuras destacadas del municipio: Gonzalo Louzao, alcalde estradense, y Suso Palacios, antiguo profesor de Física y Química del IES Manuel García Barros. Este encuentro, más allá de una simple visita, simbolizó la conexión entre dos instituciones diferentes. Por un lado, la oficial, representada por el gobierno municipal, y por el otro, la oficiosa, encarnada en un docente que dejó una imborrable huella en varias generaciones de estudiantes estradenses.

Conocido por su seriedad dentro del aula, Suso Palacios imponía cierto «temor» y respeto dentro de sus alumnos, que se enfrentaban a su asignatura con la esperanza de no tener que escuchar su más temida frase. El profesor solía comentar los resultados de los exámenes ante la clase, y ante aquellos que estaban suspensos, se dirigía a sus pupilos advirtiéndoles que «se verían en la vendimia», refiriéndose a los exámenes de recuperación de septiembre.

Él destaca que no le gustaba dar las calificaciones de forma numérica, porque un único examen no podía reflejar todo el trabajo hecho en clase a lo largo de un trimestre, pues aunque a veces el estudiante se esforzara, podía costarle llegar a ese tan ansiado aprobado. Por ello, para aquellos alumnos que ni siquiera lo intentaban y dejaban el examen el blanco, para la sorpresa de estos, les decía con sorna: «enhorabuena, no ha cometido usted ni un solo error». Claro, al principio todos nos quedábamos expectantes ante la posibilidad de que se hubiera confundido y ese alumno hubiese sacado una nota excelente, pero nada más lejos de la realidad, cuando este le entregaba la calificación más baja que uno podía obtener. Aunque para no repetirse ante estos casos, también entraba la posibilidad de que dijera «está usted rozando el cero absoluto, aunque el cero absoluto es relativo, pero en su caso habría que estudiarlo».Claro está, que esta faceta solo la mostraba dentro del aula, ya que una vez fuera, este profesor, que impartió clase durante 19 años en A Estrada, siempre fue muy querido por todos sus antiguos compañeros y alumnos, incluso aquellos que tenían que ir finalmente «a la vendimia».

Gracias a Facebook, pudo seguir manteniendo el contacto con todos ellos, y así cuenta a día de hoy con más de un millar de amigos en la red social, entre los que se enorgullece de tener a estudiantes en todas las ramas posibles y dedicados a profesiones diversas, que consiguieron alcanzar metas que antaño parecían imposibles. Sobre todo se alegra porque «todos aquí, alumnos y profesores, fueron unas personas maravillosas, yo aquí estaba encantado», añade él.

Suso Palacios, en 2012 cuando acudió al acto de graduación del entonces su alumno, Gonzalo Louzao / SP

El profesor guarda muy buenos recuerdos de la que fue su casa durante casi dos décadas, y por ello sigue visitando A Estrada casi semanalmente, para mantener el contacto con sus excolegas de oficio, y seguir encontrándose por la calle con antiguos alumnos que lo reconocen y lo van a saludar.

Entre muchos de esos memorables recuerdos, está uno con el actual alcalde, Gonzalo Louzao, que no olvida el día de su graduación en el instituto, tras finalizar Bachiller. Ese día, Suso Palacios, que llevaba dos años jubilado, no solo acudió al acto, sino que también lo invitó a él y a unos pocos alumnos a ir a comer el pulpo, como despedida de una de las primeras etapas de sus jóvenes vidas.