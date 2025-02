Míguez Macho loitará pola «calidade na docencia» de Xeografía e Historia

O profesor Antonio Míguez Macho tomou posesión o martes como decano da Facultade de Xeografía e Historia da USC rememorando os 50 anos de vida da mesma. O novo decano reivindicouse como «herdeiro da gran transformación que se produciu na Universidade nos anos 70» e manifestou que «non estamos dispostos a permitir a decadencia ou ruína dos valores de servizo docente, da vocación integradora do ensino universitario e da debida ambición investigadora que deron forma a esa revolución».

Míguez Macho instou a facer saber «dentro e fóra desta facultade que hai unha nova xeración disposta a afrontar as dificultades, facer os cambios necesarios e comprometernos de novo cos valores que nos fixeron ser hai 50 anos». O decano afirmou aspirar a «estar á altura» e prestou especial atención ao estudantado, «a nosa maior riqueza. Loitaremos con toda a nosa forza para que se garantan altos estándares de calidade na docencia que recibides, que as aulas sexan reflexo da puxante investigación e que a vosa voz teña eco nos diferentes órganos colexiados e tamén demandaremos que para aprobar hai que estudar».

O seu antecesor no cargo, o profesor Marco García Quintela, reflexionou sobre o traballo realizado no seu mandato e os retos futuros e inmediatos do centro. Finalmente interveu o reitor da USC, Antonio López que, sumándose ao anteriormente dito, vertebrou a súa ollada ao futuro nos cambios demográficos, nas novas tecnoloxías e nas infraestruturas.