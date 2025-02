Masterclass de Física de partículas no IGFAE

Os estudantes de 2º de Bacharelato de toda Galicia teñen unha nova oportunidade de participar na Masterclass Internacional de Física de Partículas organizada polo Instituto Galego de Física de Altas Enerxías (IGFAE) grazas a unha colaboración co Grupo Internacional de Divulgación de Física de Partículas – IPPOG e o CERN (Organización Europea para a Investigación Nuclear).

A xornada terá lugar o 6 de marzo no Campus Sur da USC e permitirá ao alumnado compartir con persoal investigador do IGFAE e do CERN e traballar con datos reais de experimentos realizados no Gran Colisionador de Hadróns (LHC).

O prazo de inscrición está aberto ata o día 28 de febreiro e na masterclass poden participar dous estudantes de 2º de bacharelato de cada centro educativo. Ademais, é posible inscribir máis persoas en reserva, que poderán ser admitidas dependendo da evolución dos rexistros. O número máximo de participantes é de 100.

Para a participación nesta masterclass considérase de especial relevancia o interese e afección pola ciencia, especialmente a física, e tamén é importante o coñecemento do inglés para poder seguir e participar na videoconferencia. En todo caso, a selección das persoas participantes queda á discrecionalidade do persoal docente.