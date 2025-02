«Ser consejero o administrador, hoy en día, es todo un deporte de riesgo»

La problemática de la sucesión y otros aspectos como la financiación, la internacionalización o los recursos humanos de las empresas familiares fueron algunos de los asuntos tratados ayer por Manuel Cortizo ante un buen número de empresarios dezanos convocados por la AED en su sede de Lalín.

-A propósito de empresa familiar, ¿sigue en vigor el viejo dicho de «el padre la crea, el hijo la mantiene y el nieto la cierra»?

Precisamente, este programa y esta iniciativa que presentamos en Lalín están dirigidos a evitar que eso siga siendo cierto. Uno de los pilares fundamentales de las empresas familiares es la sucesión, la continuidad. Si la tienes bien planificada, si sabes alinear lo que es una profesionalización de una compañía con los conflictos familiares, la búsqueda de un nuevo líder, con el implementar las mejores prácticas del modelo corporativo y planificar la sucesión con elementos como puede ser el protocolo familiar, en el que integres desde los asuntos mercantiles hasta los temas sucesorios y testamentarios de los fundadores, pues si tienes todo esto bien organizado y estás bien formado al respecto, estamos viendo que las empresas que lo hacen son las que están sobreviviendo de manera lógica y las que consiguen por fin superar el aforismo tan manido de que a la tercera generación se destruye la compañía familiar.

-¿Se puede aprender a ser un buen empresario sin tener que haberlo mamado en casa?

-Absolutamente. Nosotros detectamos de un tiempo a esta parte un incremento de formación en las nuevas generaciones sobre todo porque cuando se fundan las empresas suelen ser con un liderazgo muy fuerte de una o dos personas, con órganos de administración suelen ser órganos personales o algún administrador único, administrador solidario o mancomunados. Y, luego, para profesionalizar la gestión es importante que esa administración pase a consejos de administración, órganos colegiados en los que se reparte la responsabilidad del administrador. Yo también digo mucho, que es un poco manido también, lo de que ser consejero o administrador, hoy en día, es todo un deporte de riesgo por la cantidad de obligaciones que se asumen con el cargo. Tienes una responsabilidad enorme salvo que la ejerzas de un manera muy inteligente y para hacerlo tienes que estar muy bien. La formación es básica. Y no vale con lo que se ve en el día a día. Es necesario formarse. Las nuevas generaciones de consejeros tienen que estar muy formados para poder afrontar las responsabilidades que conllevan ejercer el cargo.

-¿La figura del CEO es imprescindible en la empresa actual?

-Lo del CEO nos viene de cultura norteamericana. En realidad, aquí, en Derecho de España, no deja de ser el consejero delegado de toda la vida. El consejero delegado en el seno de un consejo de administración toma las decisiones de forma colegiada. Es cierto que en el día a día eso es menos ágil para tomar decisiones. Entonces, ciertas cuestiones las lleva una persona que está sometida en su cometido a las directrices que dé el consejo de administración, que en cualquier momento lo puede apartar de su cargo si piensa que no esté haciendo su trabajo correctamente.

-Da la sensación que de un tiempo a esta parte cada vez es más complicado ser empresario.

-Yo creo que para emprender no, pienso que se dan facilidades para emprender y es verdad que hay mecanismos de todo tipo y ayudas variadas. Lo que es más complicado es gestionar. Parece que existen más dificultades para ser gestor o administrador porque como no lo hagas de una manera correcta, de una forma muy diligente teniendo en cuenta de que hay responsabilidades que se pueden derivar y que pueden afectar al patrimonio personal de los administradores, que van a compartir los riesgos de ese negocio en concreto. También es verdad que ahora hay quizás un exceso legislativo que impone muchas obligaciones a los administradores, con responsabilidades que en última instancia acaban tocándoles cuando a lo mejor ellos no tienen una responsabilidad tan directa en el día a día sobre esas cuestiones de la empresa.

-¿Está contento con el resultado de esta iniciativa de la Esgaco?

-Esta es la segunda edición del programa. Lo hemos mejorado con respecto al año pasado. Hemos incorporado nuevos profesionales de grandes firmas y, también, a grandes personalidades de la empresa familiar gallega.

Suscríbete para seguir leyendo