Berres celebra o Día de Rosalía con festa e con Caldo de Gloria

O Día de Rosalía é unha xornada especial dedicada á figura da escritora Rosalía de Castro. O adro da igrexa de Berres será o vindeiro 23 de febreiro o punto de encontro onde se celebrará o evento organizado pola Asociación «O Recuncho da Lingua» e Asocac (Asociación Comarcal Audiovisual e de Comunicación), que contará cun programa cheo de emoción, cultura e tradición. Terá comezo ás 12.30 horas coa presentación a cargo de Pilar Bernárdez e Pablo García, representantes de estas asociacións, e tamén intervirá o alcalde do Concello da Estrada, Gonzalo Louzao.

Os máis pequenos tamén terán un papel protagonista no evento, xa que os nenos e nenas do CEIP O Foxo, xunto os seus profesores, darán voz aos versos de Rosalía a través dunha lectura de poemas. A celebración contará tamén co reparto do «Caldo de Gloria», que é unha receita inmortalizada no poema «Miña casiña, meu lar», o cal simboliza a dignidade e a resistencia do pobo galego, valores que Rosalía transmite con mestría na súa obra, e ca que quere reivindicar o galego.