¡Rodea el consistorio!

A los vecinos de Lalín no les sorprende, pero sí a las personas que puedan acercarse hasta la urbanización de O Regueiriño para aparcar o visitar a alguna persona que resida en este entorno. Ver el Castro Tecnolóxico rodeado de gente es una secuencia que cada año por estas fechas se repite y no se trata precisamente de un acto de protesta. Jóvenes, sobre todo, comenzaron a ocupar la Praza de Galicia pasadas las 16.00 horas pues a las 17.30 estaba prevista la apertura de puertas en el consistorio para iniciar el reparto de las entradas para la gala de la gastronomía que retransmitirá el viernes la Televisión de Galicia desde el Arena. Como es habitual, cada persona puede recoger un máximo de dos entradas, pues el canal autonómico reserva algunas por cuestiones de protocolo y para invitados y otras corresponden al Concello. En un par de horas se distribuyeron algo más de 2.500 para un aforo máximo del multiusos de algo menos de 3.000 localidades. Las edades mínimas para acceder al recinto generaron controversia entre algunos padres, que aseguraron había menores de edades idénticas a los que les habían facilitado las entradas y a otros no.

En la gala se entregarán los Premios de Gastronomía de Galicia y el Nacional de Periodismo Gastronómico Álvaro Cunqueiro. El elenco de artistas que se subirá al escenario del Lalín Arena el viernes a partir de las 21.50 horas es el siguiente: Ana Guerra, Marc Seguí, Isabel Aaiún, Nebulossa (representante de España en Eurovisión el año pasado), David de María, La Década Prodigiosa, El Combo Dominicano, Olympus, Antonio Barros (Solista gallego), Penúltima Sabinera (Covers de Joaquín Sabina), Rokiño e María Kilate (pinchadiscos gallego), Cantos da Terra, Máis que Danza, A Carballeira de Cercio, Randela y la banda lalinense MEU.

El programa será presentado por José Ramón Gayoso y Esther Estévez. Los conductores contarán con el presentador y animador Rafael Durán que hará la doble función de animador, como el pasado año que consiguió tener al público animado desde muy temprano, con el de presentador con entrevistas desde el backstage.