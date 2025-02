El PP de Rodeiro acusa a Camiñas de abandonar a la comunidad del colegio público

El grupo municipal del PP de Rodeiro denuncia que el Concello, por decisión del alcalde José Luis Camiñas, renuncia a realizar las tareas de mantenimiento y conservación en el colegio público de la localidad «a pesar de ser su obligación y responsabilidad» y exige que sigan realizando estos trabajos para no abandonar a la comunidad educativa «como viene haciendo en las últimas semanas». En este sentido, los populares de Rodeiro anuncian que si esta actitud del bipartito no cambia, llevarán el asunto al próximo pleno de la corporación.

«Estamos ante una competencia municipal que asumen todos los municipios de la provincia menos Rodeiro, que es el único que crea un problema donde no lo hay y no sabemos por qué, pero supone dejar atrás a la comunidad educativa, que está sufriendo mucho y lleva varios días sin calefacción», afirma Cati Somoza. La portavoz revela que el CPI acumula seis días sin calefacción luego de que se averiara la semana pasada, «y el Concello no envió a nadie hasta el viernes, pero la empresa encargada no pudo solucionar la avería, por lo que estudiantes y profesores también se encuentran sin climatización durante esta semana».