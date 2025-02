«Tener un local nos permitiría ser más accesibles»

La AECC de A Estrada lleva años realizando una ardua labor a nivel local para prestar apoyo a pacientes de cáncer y sus familias. No obstante, Bustelo confiesa que todavía hay gente que tiene reparos a la hora de pedir ayuda.

-¿Considera que todavía cuesta que la gente hable abiertamente sobre esta enfermedad?

-Sí. Creo que hay personas que pese a que nos necesitan, no se atreven a dar el paso y reconocer que solas no pueden. Cuando te diagnostican hay muchas cosas de las que no estás al tanto, te quedas sin saber para dónde tirar. Para eso estamos nosotros.