Forno exige control en los aparcamientos del CIS que afectan a los sanitarios

La secretaria xeral de los socialistas de Lalín, Alba Forno, denuncia la situación de inseguridad que se mantiene delante del acceso principal al CIS) por a la presencia de aparcamientos que obstaculizan el trabajo de los sanitarios del 061.

Critica la falta de actuación del Concello, que en lugar de poner una solución definitiva, se limitó a colocar un vallado de obra «de manera chapucera que no duró ni una mañana y que no impidió que los vehículos sigan estacionando en esta zona crítica para los servicios de emergencia». Exige al gobierno local que interceda ante la consellería para que se corrija esta situación de manera definitiva. Entre las medidas necesarias, reclama la colocación de pivotes o el pintado y señalización clara de la zona, evitando así los estacionamientos indebidos que impiden la entrada de las ambulancias y dificultan el traslado y manejo de pacientes. «El acceso debe estar completamente libre para garantizar la entrada y salida de las ambulancias”, explica, al tiempo que lamenta que demás que el Concello ignore las demandas del personal sanitario, que lleva tiempo alertando sobre este problema. «No se toma ninguna medida efectiva y el riesgo es evidente: además de dificultar el trabajo de los técnicos del 061, estos aparcamientos indebidos pueden provocar atropellos y ponen en peligro a seguridad de los pacientes que llegan en ambulancia».

Forno también criticó que, más allá de la fachada, el nuevo CIS sigue bajo mínimos y no está mejorando la cobertura sanitaria respeto al antiguo centro de salud. La principal carencia, dice, sigue siendo la falta de personal médico, especialmente en la atención pediátrica, donde no hay pediatra en horario de tarde y por la mañana solo se cuenta con un especialista a tiempo completo y otro a tiempo parcial. «El Sergas sigue sin cubrir esta necesidad, dejando a los niños sin la atención pediátrica que merece y el CIS no está ofreciendo una mejor sanidad para los vecinos, sino promesas incumplidas».