Tato reitera el problema de accesibilidad del auditorio

El BNG de Agolada lamenta la desidia del grupo de gobierno local a la hora de dar solución a los problemas de accesibilidad que tiene el auditorio municipal. Su portavoz, Susana Tato, recuerda que en diciembre de 2023 se presentó una moción en la que se pedía accesos adaptados al escenario y al patio de butacas para las personas con movilidad reducida, iniciativa apoyada por el PP y con la abstención del grupo de gobierno.

«Tuvieron tiempo para acometer los arreglos, que no suponían una gran inversión, solo se pedían unas plataformas elevadoras que diesen acceso a la primera fila de las butacas y al escenario», cita Tato.

La representante de la formación nacionalista planea ahora, mediante otra iniciativa plenaria, que el grupo de gobierno de Luis Calvo elabore un informe para remitir a la Xunta de Galicia en el que consten las deficiencias que presenta el auditorio, tanto en materia de accesibilidad, como para las personas con problemas de audición. A Tato le resulta incomprensible cómo en su momento fueron certificadas y aprobadas las obras de un proyecto constructivo de un auditorio estrenado con posterioridad a la aprobación de la ley de accesibilidad del año 2014.

Por otro lado, el BNG recuerda que había demandado que se delimitase una plaza de aparcamiento delante de la puerta del auditorio para personas con movilidad reducida y que se reparase el acceso a la acera para las sillas de ruedas. «Que no se hagan mejoras no sorprende a nadie, porque en este mandato no están haciendo nada desde el gobierno local, teniendo todo en un estado de ab abandono; solo piensan en el gimnasio».