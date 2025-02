Silleda proclama en escaparates e ventás: «Eu tamén son Baldréu»

Co propósito de converter aos habitantes da vila de Silleda ao credo baldreuísta, SIC Iniciativas Culturais puxo en marcha unha campaña para encher as ventás e escaparates de Silleda de máscaras con esta figura e o eslogan Eu tamén son Baldréu.

A só dez días do comezo das festas de Entroido na capital trasdezá, coa celebración do Venres Sombreireiro e o acto de presentación de Juanito, a campaña de reparto de máscaras estase a intensificar nestes días, unha vez que a veciñanza empeza a ver xa as primeiras adornando fiestras e escaparates, mesmo as dos pisos máis altos. As máscaras dos Baldréus pódense recoller nas tendas Carmiña Moda, Mamasunción e Carmiña Floristas, cunha doazón mínima de 5€ por máscara.

Nos mesmos establecementos, desde este luns e por tempo limitado, están xa a venda os tíckets para o xantar do Domingo de Baldréus. Servirase ao abrigo da carpa instalada na praza da Feira Vella de Silleda, ás 14:30 horas, xusto despois do Vermú de Mandís, que visitará varias rúas e locais hostaleiros, e antes das actividades da tarde.

O prezo será de 25€ para os adultos, 12€ para as crianzas entre 5 e 12 anos e 6€ para os menores de 5. O menú, logo do éxito de anos anteriores, non variará e seguirá constando de empanada, churrasco, sobremesa, bebidas e café. Desde a organización comentan que os tíckets para os grupos e cuadrillas non se venden individualmente, senón un só por grupo. Lembran que o ano pasado vendéronse os 550 tíckets en só seis días, polo que urxen aos silledenses a organizar os seus grupos e mercalos canto antes, para non quedaren sen eles.