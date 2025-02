Queremos Galego A Estrada chama á xente a manifestarse

Queremos Galego A Estrada presentou onte no MOME a manifestación que terá lugar o domingo 23 de febreiro ás 12.00 horas da mañá en Santiago de Compostela. O acto contou coa presenza de persoas que amosaron o seu apoio a nivel particular, e tamén coa asistencia de representación institucional do BNG e do PSOE.

A manifestación coincidirá co Día de Rosalía, polo papel simbólico da escritora no Rexurdimento da literatura galega no século XIX. Contan con que numerosos participantes se unan á mobilización baixo o lema «Lingua vital, xa!». A iniciativa, promovida por Queremos Galego, busca apelar á sociedade galega en materia da defensa do idioma e reclamar cambios nas políticas lingüisticas da Xunta de Galicia.

Durante o acto de presentación subliñaron que a marcha reivindicativa é imperativa debido á situación de emerxencia que vive a lingua galega, tal e como reflicten os datos da enquisa de IGE publicada en outubro de 2024. Segundo ese informe, un 30% dos nenos e nenas galegos non saben falar galego, situación que creen que ven derivada pola implantación en 2010 do Decreto de Plurilingüismo no Ensino.

Dende Queremos Galego tamén denuncian a falta de transparencia e pluralidade na nova comisión nomeada recentemente pola Xunta para abordar este problema, e critican que sexa unha manobra para aparentar un compromiso ca lingua sen intención real de cambio das políticas actuais. A marcha partirá da Alameda de Santiago ás 12.00 horas, e rematará na Praza do Obradoiro cunha actuación musical.