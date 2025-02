Marián Mouriño: «Siendo niña llevábamos las partes del cerdo para hacer el cocido en México»

Es la única presidenta española de un club de fútbol en la Primera División masculina, y también la única que es, además, propietaria de la entidad. Marián Mouriño sucede desde hace casi dos años a su padre al frente del Real Club Celta, lo que le ha traído en más de una ocasión a Lalín invitada por la peña celtistas Siareiros Dezaos. El domingo regresa para ser comendadora de la Feira do Cocido.

¿Le sorprendió que la nombraran comendadora del Cocido?

La verdad es que es algo que me pilló por sorpresa aunque realmente suelo ir todos los años a comer un buen cocido a Lalín como mínimo, con lo cual me sorprendió pero también recibí la noticia con gusto y alegría por lo que supone.

Mouriño en un Cocido Celeste organizado por Siareiros Dezaos en Lalín.

Supongo que sus visitas a Lalín tienen que ver con los peñistas.

Lo cierto es que en esa zona de la provincia tenemos una peña bastante grande como es Siareiros Dezaos cuyo presidente, Porto, siempre nos invita a un buen cocido. Ya he ido como tres o cuatro años a comer allí con la peña. Y luego, independientemente, también estuve a nivel personal para degustar un cocido de Lalín.

¿Se tiene por una cocinillas?

Tengo que decir que yo hago cocido en casa. No soy muy cocinillas, sí que me gusta cocinar pero tengo poco tiempo con lo cual no hago mucho pero un cocido mínimo o dos al año siempre hago. Yo soy muy comedora de cocido, la verdad. Yo donde se encuentre un buen chorizo de cebolla o buena patatita, que se quite todo lo demás. Yo estuve muchos años viviendo en México y recuerdo que siempre llevábamos los chorizos de cebolla, la cacheira o la oreja. Ahora ya te limitan más porque en la aduana ya el cerdo no puede viajar por ahí pero cuando yo era niña de siempre. Mi madre llevaba los chorizos y todas las partes del cerdo para hacer un buen cocido en México durante toda la vida.

Me imagino que las obligaciones del cargo le limitarán el poder comer en casa con los suyos.

Desgraciadamente, como te decía, tengo muy poco tiempo para cocinar y también mucha cocina fuera por razones obvias. Me gusta mucho cocinar, sobre todo cuando vienen los niños (yo tengo a mis niños fuera) pero cuando vienen aquí siempre hacemos alguna comida en casa y me gusta cocinar en una ocasión como esa.

A propósito de Siareiros Dezaos, ¿se podría decir que es una de las peñas celtistas más activas desde su fundación?

Es una peña muy activa. Además, es una peña muy integradora porque suelen ir a muchos eventos relacionados con el Celta. Me refiero a que tú vas a Carcamáns y están ellos, o vas a Comando y también los ves confraternizando con todos los seguidores del Celta. Siareiros Dezaos es una peña celtista que además de estar y tener su sede en Lalín siempre procura acercarse a las demás, hace mucho grupo, hace mucho celtismo y es una de las peñas con las que más relación tengo.

Uno de los rasgos de su presidencia es un mayor acercamiento de la afición al equipo. ¿Esperaba una respuesta tan buena?

Yo creo que al final hemos dado un poco con la clave de que el Celta tiene que ser diferente por su cultura, sus raíces y su identidad. Todo esto, como le pasa a un buen cocido, nos diferencia de otros equipos que no tienen esa fuerza y esa identidad de la que te hablo. Yo creo que reforzar la lengua gallega, nuestra música o nuestra comida, que es lo que nos diferencia, ha sido un poco la clave de que ahora todo el mundo siente que el Real Club Celta tiene algo que le representa y le pertenece. Yo estoy súper orgullosa de tener a todo el mundo alrededor del club.

No sé si sabe que el domingo jugará en casa por la cantidad de celtistas que hay en Lalín, empezando por el alcalde José Crespo.

No sabía lo del alcalde pero sí que he notado que en los restaurantes de Lalín o cuando te tomas un vino te hablan mucho del Celta. También me dijeron que me van a colocar una capa porque la verdad es que el evento no lo conozco en persona, aunque se trata de una celebración muy mediática. También me dijeron que tengo que hacer un juramento de comer cocido, algo que será fácil de cumplir por lo mucho me gusta el plato.