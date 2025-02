El BNG demanda el asfaltado integral de la Rúa da Estación

El BNG de Silleda demanda el asfaltado integral de la Rúa da Estación. Valora positivamente la colocación de reductores de velocidad, porque van en la línea defendida por su organización de «dar prioridad a la realización de obras que sirvan para atender las necesidades básicas y más urgentes de la vecindad». Pero alega que no resuelve los principales problemas de la calle, que está llena de baches en los que se forman «peligrosas balsas de agua» cuando llueve, sucia y carente de luz en horas nocturnas.

«Vemos que, cuando quiere, el gobierno consigue financiación para grandes obras, y está bien, pero no puede desatender estas cuestiones básicas. No se precisan aceras nuevas en todos lados. Un simple asfaltado y más iluminación pueden suponer una renovación total de una vía de acceso como esta», recalca la concejala Erea Rey, que reprocha al ejecutivo local que no exigiese a la Xunta un asfaltado integral antes de la cesión, en 2021, de esta vía, muy frecuentada por vecinos para pasear o hacer deporte.