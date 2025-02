El PSOE urge explicaciones por los «empadronamientos ilegales» al gobierno local

El PSOE de Lalín denuncia el silencio del gobierno local y del alcalde, José Crespo, «diez días después de destaparse el escándalo de los empadronamientos ilegales en el municipio». Dice que este silencio es tan grave como los hechos que están saliendo a la luz y que los vecinos merece saber que pasó realmente, qué sabía el gobierno y por qué no actuó a tiempo después de hacerse públicos casos de viviendas con empadronados que no residían y de no actuar cuando desde la Subdelegación se solicitó revisar estas situaciones.

Recuerda que hace más de un año advirtió de situaciones sospechosas en el padrón municipal y el PP lo negó en pleno. «Después llegaron los bandazos: Negaron el problema, luego dijeron que era un problema de seguridad, echaron la culpa a la Subdelegación del Gobierno, aseguraron que en el padrón no había nada raro, y más tarde volvieron a cargar contra el subdelegado, cuando queda demostrado con las detenciones e investigaciones que fue el que mejor hizo su trabajo», afirma el PSOE, que felicita a Abel Losada por su compromiso en este caso.

Los socialistas lamentan que Crespo siga echando balones fuera «cuando claro está que la responsabilidad del padrón es municipal y que la máxima autoridad es el alcalde».

Para rematar, exige nuevamente transparencia y que el regidor y el gobierno local «den la cara de una vez sobre los empadronamientos ilegales» Se pregunta qué sabía, qué conexiones había con este tema o por qué no se actuó antes. Indica que no puede hacer el ejecutivo local es seguir escapando de sus responsabilidades e intentando esconder un escándalo que afecta directamente a la gestión municipal.