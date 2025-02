Matanza Tradicional do Porco na Casa Amorín

Na Casa de Amorín, no lugar de, Antuín, na parroquia de Catasós celébrase, hoxe, a XXV Matanza Tradicional do Porco. Este ano será a primeira vez que unha muller exercerá de matachina: Luisa Batán. A celebración estará narrada e comentada polo xornalista de Radio Lalín, Gúmer Portas e polo Cronista Oficial de Lalín e Comendador do Cocido, Daniel González Alén.