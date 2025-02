El PSOE afirma que A Estrada perdió 204 empresas en los últimos 12 años

El PSOE de A Estrada se manifestó sobre la anunciada ampliación del Polígono Industrial de Toedo para destacar que la Xunta «vuelve a incumplir los plazos que ellos mismos se marcan» y criticó que para Gonzalo Louzao “la industria no sea una prioridad”. Luis López Bueno recordó que en el mes de noviembre de 2023 la Xunta anunció “a bombo y platillo” que en 2025 ya habría naves e industria en la ampliación, pero “ni siquiera se talaron los árboles de las parcelas afectadas”. El portavoz socialista indicó que “la Xunta lleva más de 15 años incumpliendo sistemáticamente con A Estrada” y tachó de “fundamental” la ampliación de suelo industrial porque “hace años que el terreno disponible no permite que crezca nuestra industria ni que vengan inversiones para crear puestos de trabajo”. En ese sentido destacó que “en el polígono no hay ni siquiera electricidad para que las empresas funcionen con normalidad».

Luis López explicó que entre 2012 y 2024 A Estrada perdió 204 empresas, 18 de ellas de la rama industrial. Además, entre los principales municipios de Galicia, solo A Estrada (-1,4%), Ponteareas (-1,9%), Ferrol (-9,7 %) y Lalín (-10,9 %) perdieron trabajadores en los últimos veinte años.