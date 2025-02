A Estrada bate un récord de participación no desfile do martes de Entroido de 2025

O Concello da Estrada remata de perfilar o programa para os festexos de Entroido, que terán lugar a comezos do próximo mes de marzo. Para iso, a concelleira de Cultura, Lucía Seoane, reuniuse esta semana cos colectivos e parroquias interesadas en participar no desfile do martes de Entroido, e, se ben non quere adiantar demasiados detalles antes da presentación oficial do cartel, confesa que o índice de participación é considerablemente maior que en ocasións anteriores.

«Este ano estamos moi contentos coa participación e o interese. De feito, contaremos con parroquias que non desfilaran antes», comenta a edil. En concreto, achegáronse á reunión os seguintes colectivos: as parroquias de Callobre, Santeles, Riobó e Couso, as ANPAS dos CEIP de O Foxo, Oca, Manuel Villar Paramá e Figueiroa. Ademais, tamén estará o Padre Xiao e dúas entidades privadas: Zumba Pristila Dance e Stradanza.

Nesta liña, cabe destacar que a parroquia de Couso, representada pola Asociación O Cruceiro, será a encargada de dotar ao Entroido estradense dos Xenerais da Ulla e que, por primeira vez dende hai anos, traerán á vila as actividades que realizan no seu Entroido tradicional na parroquia o 4 de marzo.

Por outra banda, e como xa é costume, a hostalaría local tamén conta coa súa proposta propia para estas datas. Ademais de celebrar o venres 7 de marzo o sorteo que estaba programado para a noite de Reis e que tivo que ser posposto a causa do mal tempo, o sábado 8 tamén contarán co seu Enterro do Salmón, así como cun concurso de disfraces que se levará a cabo pola noite. Para participar, os interesados deberán acudir aos diferentes establecementos asociados e, coa consumición, cuñarase un cartón que posteriormente lles permitirá acceder ao concurso.

En Vila de Cruces

En paralelo, o Concello de Vila de Cruces tamén organiza unha ampla programación para o Entroido, con actividades que arrancarán o martes 4 de marzo. O evento central será o desfile de carrozas e disfraces polas rúas da vila, previsto para as 17.00 horas, e que se trasladará ao pavillón municipal en caso de chuvia. O concurso contará con premios en metálico para as mellores carrozas, grupos e disfraces individuais, tanto en categorías infantís como séniores, cunha dotación máxima de 295 euros. Ademais, na parroquia de Merza, o domingo 23 de febreiro celebrarase o Alto dos Xenerais da Ulla, unha tradición recoñecida como Festa de Interese Turístico de Galicia, que incluirá un desfile, concurso de disfraces e espectáculos satíricos, ademais de animación musical a cargo da charanga BB+ e chocolate con churros para os máis pequenos.

Esta celebración contará tamén coa colaboración da Asociación Cultural Vello dos Cornos, que traballa.. Como novidade, no Alto deste ano outorgarase unha mención especial de 200 euros ao disfraz ou carroza máis orixinal e elaborada artesanalmente.