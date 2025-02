Ábrese o prazo para presentar os orixinais ao Balbino de relato

O concurso Balbino de relatos, de periodicidade anual, pretende ser un estímulo para todas as persoas que queiran participar na promoción e difusión de Galicia e da nosa cultura. Esa é a esencia que pretendemos transmitir e que buscamos en cada relato, converténdose en eixe primordial para participar. Queda aberta a convocatoria tendo de prazo para a presentación de orixinais ata o venres 27 de xuño de 2025. Poden participar persoas de calquera idade ou nacionalidade, o idioma empregado na escrita ten que ser o galego e a temática debe estar baseada no rural, no mar ou na emigración, que son as tres partes máis destacadas na vida de Balbino. Evidenciar nos seus relatos as nosas tradicións, a nosa xente, os nosos costumes, o noso xeito de vida, en definitiva, as nosas raíces. A obra presentada poderá estar composta dun único relato ou de varios, pero sempre cunha extensión comprendida entre 100.000 e 200.000 caracteres. Todas as persoas interesadas en participar no evento poderán acceder ás bases do concurso na páxina web www.concursobalbino.com.

A persoa que resulte ser a obra gañadora do concurso será beneficiada cun premio dobre que constará dun cheque por valor de 1.500 euros e a publicación da obra por Edicións Fervenza. En canto á elección da obra gañadora, como vén sendo habitual neste certame literario, correrá a cargo dun xurado profesional de recoñecido prestixio no mundo da literatura galega que dará a coñecer o seu fallo definitivo no vindeiro mes de setembro.