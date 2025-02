«A xente quere estar acompañada, e a radio acompaña moito»

Radio Estrada celebra en dúas semanas e media o seu 30º aniversario nunha etapa marcada pola evolución tecnolóxica e os cambios no consumo de información. Desde a súa fundación en 1995, esta emisora local converteuse nunha referencia para A Estrada e arredores, e o fixo da man dun home que comezou no 1997 traballando como locutor, e o ano seguinte xa actuaba como director. Aproveitando que hoxe é o Día Mundial da Radio, non podíamos ter mellor invitado que Pepe Rodríguez, actual director de Radio Estrada, a cal leva dirixindo un total de 22 anos.

-Como comezou a súa carreira no mundo da radio?

-Empecei en Radio Pontevedra, logo pasei por Radio Noroeste e despois pola Radio Galega. No 1997 cheguei a Radio Estrada.

-E xa tiña claro que quería dedicarse a isto cando era mozo, ou o de estudar xornalismo?

Non, eu son dos que entraron na profesión polo traballo, non pola carreira. Houbérame gustado estudialo, pero non o fixen.

-Entón non sempre tivo claro que quería ser locutor?

-Non, foi máis ben por casualidade. Comecei facendo cousas de deportes e picoume o gusanillo. Xa cando cheguei a Radio Estrada tiña moito tempo traballado en radio, e unha persoa que estaba naquel momento dirixindo aquí púxose en contacto comigo, e fun unha fichaxe, nada máis.

-Lembra algún momento ou entrevista especial ao longo de todos estes anos na emisora?

-Recordo con especial cariño unha entrevista que lle fixemos a Julio Iglesias na súa época. Tamén unha reportaxe especial que fixemos despois do ataque ás torres xemelgas en Nova York, onde falamos con xente da Estrada que vivía alí.

-Cambiou moito a súa maneira de facer radio dende entón?

-A esencia mantense, pero cambiaron moitas cousas, sobre todo a nivel tecnolóxico. Antes traballábase con cintas de casete, agora xa non se contempla iso.

-E cales foron os principais retos cando comezou en Radio Estrada?

-Basicamente tratar de aportarlle a toda a xente da Estrada cada información que xeraba o propio pobo, non? O reto foi cubrir toda a información que tiñamos en todos os ámbitos: político, social, económico e educativo. Iso é o que queríamos facer, e despois tamén ser moi rigorosos co que informábamos, que todo fose verdade, ou maioritariamente certo. Salvo o 28 de decembro, que aí había xa outras cuestións e tiñamos que andar con coidado (risas).

-E recorda como foi o seu primeiro día emitindo aquí?

-A verdade e que non, sinceramente, non o recordo. Supoño que cheguei e xa me puxen diante do micrófono, despois de estar preparando o informativo e os deportes.

-Como influíu a dixitalización e o auxe de internet na radio local?

-Agora a radio está moito máis integrada no mundo global. Sobre todo melloraron as partes técnicas, que permítenos gañar tempo e reaccionar máis rápido ante as noticias e eventos, que na radio é vital. A tecnoloxía axuda moitísimo a ofrecer mellores contidos.

-E con este avance nas redes sociais e co auxe dos podcasts, cree que a radio segue tendo o mesmo impacto que antes?

-Si, a radio ten unha maxia especial. A estrela da radio é que podes escoitar o que queiras cando queiras, pero a radio en directo, nese momento exacto, é algo totalmente diferente. A inmediatez da radio nese momento concreto cando pasa un suceso ou algo importante, cando hai algo que che interesa e o queres escoitar nese momento, vai estar aí. E está claro que non é o mesmo iso que enterarte máis tarde.

- Que consello lle daría á xuventude que quixese dedicarse nun futuro á radio?

-Pois que escoite moita radio e que busque unha forma de facela diferente, pero sen perder os métodos tradicionais, que iso sempre o vai poder facer.

-E por último, que aprendizaxe leva tras todo este tempo?

-Sobre todo que as persoas queren estar acompañadas, e que a radio acompaña, esa é a base. Se se apaga, nótase a ausencia.

