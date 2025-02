Vilariño critica que la Policía Local se quede solo con nueve efectivos

El portavoz municipal del BNG de Lalín, Francisco Vilariño, acusa al gobierno local de «desmantelar» la Policía Local al restarle un efectivo, al que le fueron encomendadas otras funciones dentro de la administración local. Así, subraya, la agrupación queda solamente con nueve efectivos tras el nuevo destino de uno de los guardias, cometido que a día de hoy desconoce y no comparte.

El BNG asegura este agente lleva todo el presente año sin hacer sus funciones, dedicándose a otras como pueden ser la Feira do Cocido, los mercados quincenales, o anteriormente como también denunció esta organización, «haciendo de cobrador para las fiestas patronales.» Y asegura que no existe ningún decreto de la Alcaldía sobre este cambio. Vilariño califica de «gravísima esta decisión puesto que ya contábamos con una plantilla muy mermada con tan sólo diez policías, quedando reducida ahora la nueve, lo que está acarreando unas consecuencias muy perjudiciales para el conjunto de la ciudadanía. Recuerda que con el cuatripartito había 15 guardias y que este recorte de plantilla se produce «en el momento de máxima inseguridad en la historia de Lalín». Además, alega que no hay servicio de Policía Local por las noches de lunes a jueves ni los domingos A mayores, los nacionalistas ponen de manifiesto que esta reducción también acarrea una cantidad importante de tardes y mañanas sin cubrir a lo largo de cada mes. «Esta es una situación insoportable se agrava más, puesto que la Guardia Civil tiene una sola patrulla para toda la comarca, lo que evidencia que los tiempos de respuestas son completamente deficientes a todas luces».

Para Vilariño, el PP está actuando con una irresponsabilidad sin precedentes, y que con este tipo de decisiones lo único que hace, es deslegitimar a la Policía Local. «Los vecinos no puede llamar a la Policía Local y la respuesta con la que se encuentre sea una grabación que dice que se pongan en contacto con el 112 o la Guardia Civil», reitera, y alude a los problema de seguridad ciudadana que se constataron días atrás con las primeras detenciones.

Por otra parte, Vilariño califica de «mentira e incapacidad de gestión» del gobierno municipal el hecho de que a día de hoy sigan sin convocarse las tres nuevas plazas de agente. Con el curso formativo obligatorio en la Agasp ya iniciado, estos tres aspirantes deberán esperar al próximo año para hacerlo, lo que para el edil significa en la práctica «que no contaremos con estas incorporaciones hasta finales de 2026». Por eso pedirá responsabilidades políticas puesto que estas plazas se corresponden al año 2024 y el gobierno local, en todo este tiempo, no quiso o no fue capaz de sacarlas adelante, «priorizando, eso sí, otros tipo de oposiciones que tendrán que explicar el motivo de su prioridad y la dejadez de estas».