A Rapa das Bestas chega á gran pantalla de Berlín

A Rapa das Bestas de Sabucedo non coñece fronteiras. Demóstrano os milleiros de acreditacións para medios internacionais que se tramitan cada ano para cubrir o curro. A loita entre cabalo e home resulta inspiradora para toda clase de creadores, desde fotógrafos ata directores de cine. Agora, esta Festa de Interese Cultural volve transcender máis alá dos confíns de Sabucedo e A Estrada grazas ao traballo do cineasta galego afincado en Nova York, Brais Revaldería, que esta semana presenta no European Film Market (EFM) de Berlín –un dos mercados cinematográficos máis importantes do mundo– o seu ambicioso proxecto Fillos do vento: A Rapa. Nel combina o formato documental cunha innovadora experiencia inmersiva para achegar ao espectador á xénese desta milenaria tradición.

O filme de Revaldería está coproducido por Cinexin Studios, Evenia Media, 100 Sutton Studios e Wecom. Ademais, conta co apoio da Deputación de Pontevedra e da Xunta de Galicia para impulsar a súa presenza no mercado audiovisual internacional. Precisamente, no EFM de Berlín foi seleccionado para formar parte do stand do Programa Europa Creativa Media da Unión Europea (UE), que facilita o acceso de producións independentes a distribuidores, plataformas e canles de televisión de todo o mundo.

«Desde o ano 2018 acudimos ininterrompidamente á Rapa das Bestas de Sabucedo, e este proxecto é o resultado destes últimos sete anos de traballo», explica o cineasta, que engade: «Con el queremos reivindicar o patrimonio cultural de Galicia, explorando a loita da comunidade de Sabucedo por preservar a súa Rapa fronte ás ameazas do progreso».

«A través dun enfoque cinematográfico, visceral e sensorial, o documental captura a esencia desta tradición e a resistencia dunha veciñanza que loita por mantela viva», continúa reflexionando Revaldería, que ademais considera que a experiencia inmersiva deste proxecto «marca un fito na forma de narrar a tradición da Rapa». A través da realidade virtual, con 360º de rodaxe e tecnoloxía de captura en tempo real, «ofrécese unha reconstrución detallada do curro, onde os espectadores poden moverse dentro da área, sentir os cascos petando no chan e experimentar a intensidade de todo o ritual como un aloitador máis».

Así pois, durante seis edicións o equipo dirixido por Revaldería acudiu relixiosamente á cita de cada primeiros de xullo coa aldea de Sabucedo. Cargados con cámaras, micrófonos e valos, durante os catro días que dura esta festa mesturáronse cos aloitadores e coas xentes da parroquia, coñecendo de primeira man todo o que implica o cumio da Rapa das Bestas: desde coidar os cabalos todo o ano, ata xuntalos no monte e baixalos ao peche do Castelo nos días previos ao curro. Tampouco lles faltou valor para baixar á área entre as bestas, entre o frenesí e a tensión dos primeiros aloitamentos, recollendo nos seus obxectivos a esencia dunha tradición que, despois de séculos en pé, agora corre o risco de desaparecer.

Estrea en Sabucedo

Tendo pasado tanto tempo documentando graficamente a Rapa, o documental de Brais Revaldería non podía esquecerse desta parroquia á hora de amosar o resultado final de todo ese traballo. O director avanza a súa previsión e confesa: «Agora estamos focalizados na xestión comercial do proxecto para garantir unha distribución o máis potente posible, pero a nosa intención é realizar unha premier en Sabucedo, antes da Rapa deste ano, e oxalá poidamos facelo no propio curro».

«Paralelamente, en Nova York xa amosamos a experiencia inmersiva e temos previsto levala a novos espazos de exhibición cara a Semana Santa», relata o cineasta galego, e prosegue: «Por primeira vez, os espectadores poden vivir o curro de Sabucedo en primeira persoa grazas a unha tecnoloxía audiovisual que recrea o ritual cun realismo sen precedentes, transportando ao público ao corazón do evento e permitíndolle sentir a tensión, a forza dos cabalos e a enerxía dos aloitadores como se estivesen alí».

Fillos do vento: A Rapa representa un exemplo de como a tradición e a innovación poden convivir en harmonía. Ademais, con cada paso, Brais Revaldería e o seu equipo tamén dan voz á comunidade que loita por preservar este legado único e secular.