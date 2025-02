Lalín busca en su congreso de arqueología una oportunidad para la difusión de su patrimonio

La difusión de la historia, el patrimonio y fomentar el conocimiento entre los más jóvenes y aprovechar este recurso para el turismo son algunas de las premisas del primer Congreso de Arqueoloxía de Deza que, impulsado por el Concello de Lalín, se llevará a cabo entre los días 21 y 23 de marzo en el edificio sociocultural de la calle Manuel Rivero.

Bajo la coordinación de CaDo Arqueoloxía, la cita fue presentada ayer por la teniente de alcalde Paz Pérez y por los arqueólogos Vanesa Trevín y el cruceño Víctor Manuel García Piñeiro. Trevín, muy ligada desde hace una década a los trabajos de excavación del Castro de Doade a través del Museo Casa do Patrón, destacó la relevancia de este congreso que, advirtió, no solo está pensado para científicos y expertos, al tiempo que puso el acento en la calidad de los ponentes que se acercarán hasta Lalín. También, retomando las palabras de la representante del gobierno local, indicó que un territorio que apuesta por un turismo de calidad debe divulgar sus recursos.

Víctor García, por su parte, detalló gran parte del programa. Así, avanzó que entre los días 17 y 20 se llevará a cabo una Semana Arqueolóxica con visitas a los centros educativos del municipio, todavía pendiente de concertar las fechas concretas con cada colegio o instituto. Ya el 21, con el objetivo de atraer también al conocimiento a los más pequeños de la casa, se proyectará la película Tadeo Jones 3. La Tabla Esmeralda. Se busca que los chavales pongan en valor el conocimiento y la cultura arqueológica. El congreso propiamente dicho arranca el sábado 22 a las 9.00 horas con la entrega de la documentación a los participantes (el plazo de inscripción ya está abierto) y a las 10.00 será la primera ponencia. El periodista, profesor universitario e investigador Manuel Gago presentará Difundir e divulgar o patrimonio arqueolóxico para unha nova sociedade con novas preguntas. A las 10.45 el profesor de Prehistoria de la USC Miguel Carrero Pazos pronunciará la ponencia Arqueoloxía desde o ceo: A tecnoloxía LIDAR no estudo do megalitismo galego y ya al mediodía el doctor en Aqueología silledense Xulio Carballo presentará Xacementos arqueolóxicos das terras do Deza. La jornada matinal se cerrará con la charla titulada Narrativas de xénero en prehistoria e a súa transferencia. O caso galego, a cargo de la becaria del Museo do Castro de Viladonga Andrea Mouriño Schick.

Por la tarde, a partir de las 16.30 horas, la profesora de Prehistoria de la USC Pepa Rey y Juan Naveiro, doctor en Arqueología, disertarán sobre Cerámica autóctona e cerámica de importación, mientras que la docente de la Universidad de Cantabria Leticia Tobalina presentará la propuesta Barfecencia, cousiñas de arqueoloxía.

El domingo habrá una exposición sobre el trabajo realizado en el Castro de Doade coordinada por Vanesa Trevín. La arqueóloga Elena Taboada abordará la intervención realizada en la Capela de San Adrao, en el Monte Carrio, y al mediodía David Fernández Abella aportará su experiencia sobre la fortaleza del Monte San Paio, en Merza. Por la tarde, a partir de las 16.30 horas, se realizará una visita guiada al Castro de Doade.

Centro de Liñares

Paz Pérez destacó la apuesta del gobierno local por preservar y difundir el patrimonio arqueológico y citó actuaciones como las previstas en el Castro de Donramiro, sin descartar la frustrada en la fortificación de A Goleta. Y aseguró que este congreso nace «con vocación de permanencia».

Por otro lado, confió en la reactivación del Centro de Xestión do Coñecemento Arqueolóxico del Pazo de Liñares que, como Castrodeza, surgió a iniciativa de Concello y Diputación. Es más, indicó que este fue el espacio que se valoró para la celebración del congreso.