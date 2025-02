Xenerais e Baldréus protagonizan dúas semanas de Entroido en Silleda

Dúas semanas de actividades conforman a programación carnaveleira do municipio de Silleda, con novas propostas e o tradicional Entroido da Ulla, que segue a manter tropas nas localidades da Bandeira e Lamela. Membros dos distintos colectivos organizadores deron a coñecer os distintos carteis este martes xunto coa alcaldesa, Paula Fernández Pena, e as concelleiras Mónica González Conde (Cultura), Estefanía Taín Surribas (Promoción Económica) e Ángela Troitiño Gil (Benestar). A programación contará con celebracións nas que que non faltarán actividades musicais, gastronómicas, infantís e para a terceira idade.

Coma de costume, a primeira das citas será en Lamela o sábado 22 de febreiro. Comezará ás 16:30 horas cun desfile desde Barravaite, no que se premiarán os mellores disfraces. Unha hora máis tarde, no campo da festa terá lugar o Alto dos Xenerais, organizado pola asociación Anxela. A velada estará amenizada por DJ Calwin.

O Entroido de Namorar chega o xoves 27, a partir das 18 horas, ao Centro Social dos Maiores de Bandeira, con inscricións abertas ata o 23 de febreiro. Será o preludio da fin de semana grande, na que A Bandeira e Silleda concentrarán as actividades da programación.

Os cabezudos adiántase este ano cunha saída á Praza Juan Salgueiro da Bandeira o venres 28 ás 18 horas, media hora antes do acto de inauguración con Cristina Collazo e as nenas e nenos da Escola de Xenerais. Ás 20 horas volta a Vellada ás rúas da vila, con percorrido polos bares acompañado das actuacións dun grupo de foliada e a charanga Mocidade da Bandeira.

Tamén dende este día e ata o Martes de Entroido, os locais de hostalería de Silleda servirán tapas típicas, a través da cuarta edición de Carnabares. Con esta iniciativa da asociación de comercio ECOS actívase un concurso de disfraces que repartirá máis de 1.100 euros en premios, consistentes en vales para mercar no comercio e a hostalería locais, aportados polo Concello de Silleda, e que se extenderá durante todos os días de Entroido. Para participar neste concurso, o público debe facer unha fotografía nos establecementos que participan en Carnabares e subila á rede social Instagram co hashtag #carnabares25. O venres 28, a partir das 21:3 horas, as charangas Varacuncas e MIL9 animarán as rúas da capital.

Sombreiros e pixamas

Como novidade, en Silleda, tamén o día 28, celébrase o Venres Sombreireiro, coa presentación dunha nova personaxe. E o sábado, 1 de marzo, convídase á veciñanza a reeditar a convocatoria do vermú do ano pasado: acudir en pixama.

Na Bandeira, o día grande será o sábado 1 de marzo: ás 15:30 horas comezarán as inscricións para as comparsas e carrozas, que partirán no desfile encabezados polos Xenerais da Ulla, dende a praza Vales Mahía a partir das 16 horas. Ao remate, as celebracións trasladaranse á Praza do Entroido para o Alto dos Xenerais, que arrancará ás 18 horas co infantil, preparado pola Escola de Xenerais. A partir das 20:00 terá lugar o baile de disfraces na mesma localización, amenizado pola Charanga BB+, un dúo e un DJ. Durante a velada entregaranse os premios aos mellores grupos, comparsas e disfraces. Organiza a Asociación dos Xenerais do Entroido da Bandeira.

Queima

Domingo de Baldréus con xantar en Silleda e festas para os máis cativos o luns e o martes

O 2 de marzo, a vila de Silleda será a protagonista co Domingo de Baldréus, unha iniciativa que se estreou con gran éxito en 2023 da man do colectivo SIC Iniciativas Culturais. As actividades comezarán de mañanciña, ás 8:30 horas, coa Alborada dos Baldréus na Carballeira das Pedrosas. A festa continuará a partir das 12:00 horas co Vermú de Mandís, amenizado por charanga Charandonga. Para as 14:30 horas está fixado o xantar popular na carpa que se instalará na Praza Juan Salgueiro. Na sobremesa haberá a Poxa da Salazón, con subasta de pezas do porco. E ás 18:00 horas chegará o pasarrúas dos Baldréus –figura que naceu hai xa tres anos con vontade de crear unha representación propia na vila de Silleda– e o Demo de Carboeiro, no que se estreará novos elementos. Ao remate haberá animación musical con Dúo Meritxell e DJ Calwin.O Luns de Entroido reeditarase a tradicional festa infantil da Asociación Cultural Vista Alegre da Bandeira, a partir das 17:00 horas. Contará coa actuación do mago Richard, e os cativos poderán disfrutar dunha merenda.A programación do Entroido en Trasdeza seguirá o martes, día 4, cunha festa infantil organizada polo Concello na carpa da praza Juan Salgueiro, con xogos tradicionais e disco móbil infantil.

Por último, o venres 7 de marzo, ás 21 horas despedirase o Entroido en Silleda coa Queima do Vello Baldréu.Dende o Concello de Silleda, que colabora con todas as actividades, a alcaldesa, Paula Fernández Pena, destaca o labor realizado polos colectivos que participan na organización deste programa: «Veñen traballando nos últimos anos pola recuperación e mantemento das nosas tradicións con apoio do Concello»,declara. Tamén agradece a aportación de empresas patrocinadoras, de colaboradores e dos colectivos que organizan todas estas actividades. Á presentación asistiron representantes de todos os colectivos que conforman a programación entroideira.