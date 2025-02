Vila de Cruces cría un ‘Galo Negro’

Galo Negro é o nome da asociación cultural que nace en Vila de Cruces «coa motivación de dinamizar a vila, así como ofrecer eventos e experiencias cos que ter un plan interesante co que desfrutar sen necesidade de irse a outros concellos». O pistoletazo de saída márcano o vindeiro 1 de marzo, momento no que farán a súa presentación como asociación nun local da vila. Para ese día xa disporán de merchandising, campaña de socios aberta, un concerto e «máis sorpresiñas».

«Nunha vila como As Cruces, onde nos últimos anos as alternativas brillan pola súa ausencia, aparecemos nós coa idea de darlle unha volta, emprender e recuperar ideas xa esquecidas», proclaman os xóvenes que están detrás da nova agrupación. «Obviamente, tras isto hai moito detrás, moitas ideas por materializar e un grupo de xente coa motivación necesaria para levalo a cabo», engaden. Polo momento, dispoñen de perfís en redes sociais coma Instagram e Facebook, nos que irán dando conta de «todas as novedades ou cousiñas» que vaian xurdindo.

«Cada vez hai menos eventos e actividades que lle den vida á vila, algo que faga das Cruces un sitio onde poder botar o día cun plan chamativo», subliña o grupo que forman oito mozos: Anxo Rei, Iago Fernández, Estanislao Calviño, Jorge Molina, Alberto Mosquera, Brais Eyo, Iván Lois e Uxío Fernández. «Falta dinamización no pobo, alguén que tome a iniciativa e comece a propoñer e facer, en vez de buscar nos concellos próximos (e non tan próximos) o que ben se podería facer aquí cun pouco de organización e emprendemento», manifestan.

É por iso que nace unha asociación que pretende promover, apoiar e difundir a cultura e a diversión na localidade. É un proxecto cultural no que, confesan, «depositamos toda a nosa ilusión e co que esperamos chegar á nosa xente, ofrecerlle novos plans cos que entreterse ou amenizar unha boa tarde». Están a ultimar os trámites para a inscrición oficial de Galo Negro, nome obviamente inspirado no protagonista da festa gastronómica da vila; o logotipo é unha creación de Anxo Rei e Estanislao Calviño.