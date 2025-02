Universidades galegas e sindicatos negocian o terceiro convenio colectivo do profesorado

Representantes das tres universidades públicas do Sistema Universitario Galego (SUG) e das catro principais organizacións sindicais con representación no SUG acaban de asinar un acordo para o inicio do proceso de negociación do terceiro convenio colectivo do profesorado laboral das universidades galegas.

A negociación comezará coa constitución a finais de febreiro dunha mesa paritaria que conformarán 15 representantes por parte das universidades (cinco por cada unha das universidades públicas) e outros 15 por parte de CIG, CC OO, UGT e CSIF, en función do seu número de representantes nos órganos de representación.

O acordo, indicaron onte dende CC OO, abrangue cuestións fundamentais como a xornada laboral, a actualización de retribucións, os permisos retribuídos e a posibilidade de teletraballo. Entre os aspectos máis salientables, engaden, está a asunción dunha xornada laboral máxima de 37,5 horas —na liña do pactado entre o Goberno de España e os axentes sociais—, pero co compromiso de reducila progresivamente ata as 35 horas no prazo de tres anos.

Tamén se establece a percepción do 100 % do salario en caso de incapacidade temporal ou unha estrutura común de clasificación profesional –dividindo o persoal en diferentes grupos en función da súa cualificación e competencias–, apuntaron dende CC OO.