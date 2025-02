Morales, el misterioso pintor de las Casas Baratas

¿Quién es Morales? Con este nombre se firman unos doce cuadros que la estradense Ángeles Dapena encontró en su recién comprada vivienda en las Casas Baratas de la Avenida de Marín.

Pocas cosas resultan tan ilusionantes como recibir las llaves del que será nuestro hogar, pero si a esto le sumamos el hallazgo de la que podría ser una pequeña colecció de arte de un autor desconocido, el misterio hace la experiencia todavía más especial e inolvidable.

Dapena entraba por primera vez en su nueva vivienda hace unas semanas cuando, mientras recogía los artículos de los antiguos propietarios para vaciar el inmueble antes de comenzar los trabajos de reforma, se encontró con varios lienzos firmados por un tal Morales. Las piezas versaban de diferentes temáticas, desde motivos religiosos a bodegones con frutas y flores. Motivada por la curiosidad, buscó en internet este nombre y se topó con varios artistas que empleaban el mismo alias. Entre ellos estaba Luis de Morales, un pintor extremeño del siglo XIV de estilo marienista. «Pensé si serían de él, pero comparando ambos estilos me parece improbable, además de que sus cuadros son de gran valor y me extraña que los propietarios de la casa no supiesen que tenían algo así en su posesión», explica Dapena.

Tras desechar la idea de que esa pequeña colección perteneciese a algún autor reconocido, la estradense estaba preparada para llevarlos al Punto Limpio. No obstante, decidió darles una segunda oportunidad: «Me dije que era una pena, que igual aunque no tuviesen valor económico sí podrían tenerlo artístico, así que pregunté a conocidos por si alguien estaba interesado».

La voz se corrió y el mensaje llegó al departamento de Cultura del Concello, que si bien todavía no ha examinado las piezas, está abierto a analizarlas para comprobar si podrían ser de interés para el catálogo del Museo Reimóndez Portela, cuya reapertura está programada para el segundo semestre del año.

De momento, visten las paredes de la casa de Ángeles, aunque esta admite que no tiene intención de conservarlos. En este sentido, considera que algunos de ellos necesitarían una restauración profunda, pues debido a la humedad y el polvo se encuentran en mal estado.

Mientras se decide qué pasará con esta docena de lienzos, continúa existiendo la apremiante pregunta de la identidad de su autor. ¿Se trata un pintor amateur, o es realmente Morales del siglo XIV?