Frean un eólico en Agolada polo impacto «no ambiente, a paisaxe e o territorio»

O Tribunal Superior de Xustiza de Galiza (TSXG) vén de acordar a suspensión cautelar do proxecto eólico Zamorra, promovido pola empresa Green Capital Power SL, tras estimar a solicitude da organización ecoloxista Adega. Contempla a instalación de sete aeroxeradores de 200 metros de altura entre dous espazos naturais protexidos como Rede Natura, as ZEC Sobreirais do Arnego e Serra do Careón, en Agolada.

Para Adega, «existen evidencias de que este proxecto sexa produto da fragmentación artificial doutro proxecto eólico autorizado na zona e denominado Estivada», promovido pola mesma empresa e tamén recorrido en sede xudicial. «Supoñerían unha auténtica barreira de paso para a avifauna, ademais de comprometer seriamente o caudal e a calidade das augas de consumo dunha ampla poboación rural», alega.

O alto tribunal sostén a súa decisión en boa parte dos argumentos esgrimidos por Adega, que achegan «indicios suficientes» de que os danos que exercería sobre o medio ambiente serían «efectivos e irreparables». Zamorra sitúase a escasos metros dos Sobreirais do Arnego e a Serra do Careón, espazos con presenza de avifauna ameazada como a tartaraña cincenta (Circus pygargus) e a gatafornela (Circus cyaneus), amais de flora vulnerable e endémica, caso da Centaurea gallaecica.

Por todo isto, a sentenza do TSXG destaca como «feito notorio» que a instalación dos sete aeroxeradores do proxecto sobre este espazo natural producirían «un impacto negativo tanto no propio ambiente, coma na paisaxe e no territorio», e máis tendo en conta, sinala o tribunal, a confluencia de varios proxectos eólicos nas inmediacións. Se ben o TSXG, en vía cautelar, non entra a valorar a posible fragmentación artificiosa de Zamorra e Estivada, dado que esta circunstancia está ligada ao fondo do asunto, tampouco a pasa por alto, e mantén aberta a posibilidade de que a Declaración de Impacto Ambiental (DIA) estea «mediatizada por esta situación», argumenta Adega.

O TSXG aplica o principio de precaución do dereito comunitario, en base ao cal é preferible previr os danos ambientais antes que corrixilos, pois unha eventual anulación do proxecto unha vez iniciadas as obras suporía un alto custo de restauración ambiental. Ao mesmo tempo, lembra que, aínda que o proxecto conta cunha DIA favorable, isto non implica a eliminación total dos riscos ambientais. «En caso de conflito entre intereses económicos e protección do medio ambiente, en sede cautelar debe priorizarse a conservación dos ecosistemas sobre os intereses empresariais», indica o colectivo ecoloxista.