A Eira da Xoana conmemora o Día da Árbore este sábado

A Eira da Xoana conmemora o vindeiro sábado, 15 de febreiro, o Día da Árbore, con actividades desde as doce do mediodía ata a posta do sol. Desde a fundación que dirixe este espazo natural en Ramil (Agolada) e a asociación ecoloxista Adega propoñen aos participantes levar unha peza do traxe tradicional e un poema, sexa orixinal ou xa publicado. Os colectivos organizadores aportarán as árbores para plantar no entorno, nunha xornada na que tamén se reivindicará a loita contra o proxecto de Altri na Ulloa.

O Día da Árbore celébrase en Galicia «moito antes de que aparecese o ecoloxismo», subliñan, ao tempo que indican que o evento más antigo do que se ten constancia data do 14 de febreiro de 1569 en Mondoñedo. Máis adiante, en moitos lugares, esta xornada ía acompañada de tradicións como vestir o traxe tradicional galego e recitar poesía, tal como recolle un recordatorio de principios do século pasado en Arteixo. A Eira da Xoana quere recuperar a memoria e celebrar o Día da Árbore «como se facía desde tempos ben remotos».