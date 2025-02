A Deputación destina 200.000 euros aos concellos para plans de normalización linguística

A Deputación de Pontevedra publicou no BOP as bases das achegas para a creación,mantemento e reforzo dos servizos de normalización lingüística das entidades locais. Esta liña está dotada de 200.000 euros e busca consolidar o uso do galego como principal lingua de traballo e de comunicación no mundo local, tanto no ámbito da administración como en todos os sectores do territorio, para así incrementar tanto o seu uso como o seu prestixio. As entidades locais terán un mes de prazo para presentar as súas solicitudes.

Poden solicitar as achegas os concellos de menos de 50.000 habitantes ou mancomunidades. Na liña destinada á creación deste servizo poderán recibir ata 35.000 euros ou o 100% do coste. E na destinada ao mantemento e o reforzo do servizo de normalización lingüística, ata 25.000 euros ou do 80% dos gastos.