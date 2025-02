Convocan o Premio Anisia Miranda de Teatro Infantil

A Fundación Xosé Neira Vilas convoca o IV Premio Anisia Miranda de Teatro para a Infancia co apoio da Dirección Xeral de Cultura. Os orixinais, escritos en lingua galega, terán un máximo de 30.000 caracteres e deben enviarse ao enderezo electrónico fundacion@neiravilas.gal, seguindo as indicacións contidas nas bases para asegurar o anonimato. O prazo para o envío remata o 15 de abril e o acto de entrega terá lugar o 18 de maio, de tal xeito que a fundación que leva o nome do autor de Gres se une así á celebración da semana das Letras Galegas.

O galardón está dotado con 1.000 euros e a súa publicación estará a cargo da Edicións Embora. A imaxe gráfica do premio é unha creación do ilustrador e artista, recentemente falecido, Xosé Vizoso, quen tivo como mestre a Isaac Díaz Pardo, foi deseñador de Sargadelos e formou parte da padroado da Fundación Xosé Neira Vilas.