La autopista se mantiene por segundo año por encima de los 7.000 vehículos diarios

De récord en récord. Esta es la evolución que muestra una de las autopistas más caras de España, cuyo precio para los usuarios no tiene freno, pero tampoco el nivel de utilización de esta infraestructura de alta capacidad propiedad del Estado. La AP-53 promedió durante el pasado año 7.399 vehículos diarios, lo que supone el volumen más elevado de su historia, superando el récord del año precedente, cuando la Intensidad Media Diaria (IDM) se situó en 7.093; es decir, ahora logra un incremento de 201 viajes al día.

Esta evolución favorable en la vía que comunica Santiago de Compostela con el Alto de Santo Domingo (Dozón) tiene más peso si cabe pues, a diferencia de otras ocasiones, la autopista perdió usuarios en comparación con el año anterior entre los meses de abril y julio, a excepción de mayo. No es habitual que en los meses de verano el tráfico caiga, sino todo lo contrario, precisamente por coincidir con la época de mayor movilidad a consecuencia de los períodos vacacionales. Este descenso quedó compensado con importantes incrementos de usuarios en el resto de los meses del pasado año. Sin ir más lejos, en los arranques de los cinco ejercicios anteriores, la intensidad de tráfico diario nunca había alcanzado los seis millares de viajes y ahora el promedio se sitúa en 6.151, que son 445 más que en enero de 2023. El incremento del tráfico comenzó a materializarse a partir de febrero, con un promedio de 6.175 vehículos diarios, (281 más que un año antes) y en marzo alcanzó los 6.672 (113 a mayores). Ya en abril la media se situó en 6.944, perdiendo un volumen de 171 desplazamientos cada 24 horas. Durante mayo la autopista remontó y volvió a situarse por encima de los 7.000 desplazamientos y, los 7.013, supusieron un aumento de 225 en comparación con doce meses antes. Un promedio de 115 coches cedió en junio, marcando 7.547 viajes, dato que se elevó hasta los 8.135 en julio, si bien este incremento no fue óbice para que fuesen 73 desplazamientos menos que los registrados un año antes.

Siempre, según los datos ofrecidos por el Ministerio de Transportes, agosto volvió a ser el mes de mayor utilización de esta vía de alta capacidad que comunica la capital de Galicia con la comarca dezana y se aproximó a los 9.000 viajes. Los 8.883 que promedió en el mes por excelencia del verano supusieron otro récord histórico en un octavo mes del año, con 233 más que en agosto del curso anterior.

Ya con la entrada del septiembre, el tráfico volvió a caer ligeramente, pero con todo los 7.627 usuarios contabilizados por el ministerio fueron 236 más. En octubre se contabilizaron 7.281 (406 más), en noviembre fueron 7.129 (434 más) y el año se cerró con una Intensidad Media Diaria de 7.399 vehículos (490 a mayores).

La utilización de la AP-53 por los vehículos pesados también creció, promediando 477 al día, lo que representa un incremento anual del 4,5%. Octubre (528), julio (521) y abril (504) fueron los meses con mayor volumen de desplazamientos.

Por otro lado, a concesionaria de la AP-53 sigue llenando su caja y la recaudación por peajes volvió a marcar sus mejores números históricos, con 12.844.100 euros durante el año 2023. Los usuarios de la infraestructura se dejaron más de 191 millones de euros en peajes desde la apertura de la autopista, a finales de 2002, entonces solo para el trayecto entre la capital de Galicia y Silleda, mientras que un año después se abrió el recorrido hasta Lalín y en 2004 quedó operativa la comunicación hasta el Alto de Santo Domingo, en Dozón.

Cabe recordar que las tarifas volvieron a subir el pasado 1 de enero, situándose el precio del viaje de ida y vuelta entre Santiago y Lalín en 14 euros redondos para los vehículos ligeros, 28 euros para los camiones de mayor tonelaje.

El BNG replica al PSOE por los descuentos: «Que apuren, el acuerdo era para enero»

Los acuerdos en política no representan necesariamente una alianza entre dos partes que anhelan el mismo fin sin diferencias. Así acontece, a tenor de las declaraciones de PSOE y BNG, del pacto relativo a la implantación de las esperadas bonificaciones en la única autopista de España que después de más de dos décadas sigue sin aplicar descuentos a sus usuarios. Anteayer el líder de los socialistas gallegos, José Ramón Gómez Besteiro, anunció en Silleda que las bonificaciones se llevarían a consejo de ministros en marzo y reivindicó la «lucha de los vecinos y alcaldes de la zona, cuando nadie se acordaba de la AP-53, ni PP ni BNG». La reacción de los nacionalistas no se hizo esperar y a travé s de su responsable comarcal, Xoán Blanco, le pedía ayer a los socialistas que dejasen de «usar esta infraestructura de forma propagandística y que apruebe definitivamente las rebajas en la vía, que ya deberían ser efectivas desde principios de 2024». El BNG incluso habla de «manipulación a la ciudadanía» y revindica que esta acción parte de un acuerdo para la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno. «Besteiro, o desconoce la realidad, o, lo que es peor, miente descaradamente», sostiene Blanco. El líder de los nacionalistas en las comarcas añade: «fuimos los únicos que reclamamos desde el minuto uno la gratuidad o rebaja de los peajes» y cita iniciativas municipales o las registradas en los parlamentos gallego y español. El BNG se reivindica una vez más y estima que para el resto de los diputados gallegos de las fuerzas políticas estalales en Madrid tiene que resultar muy decepcionante su «papel residual» mientras uno solo de su organización es capaz de «trabajar para mejorar la vida de los ciudadanos gallegos». En su comunicado, el Bloque recuerda que tanto PP como PSOE gozaron en estos más de veinte años desde la construcción de la autopista «de mayorías absolutas, pero solo les faltó voluntad y ahora no lo hacen por voluntad, sino obligados por la necesidad». Pide que se materialicen unas bonificaciones que no se sacaron adelante en 2024 porque no había presupuestos, ya con el acuerdo de no ligarlas a las cuentas estatales de cara al presente año. «El compromiso era llevarlo al consejo de ministros a principios de este mes de enero; ahora dicen que en un mes irá... Que se apuren, porque lo acordado entre el ministro de Transportes y el BNG fue que entrarían en vigor en el primer trimestre de 2025, a ver si cumplen de esta ocasión», sentencian los nacionalistas.