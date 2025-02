De ANPA a AFA, todo empieza aquí

El IES Avelina Valladares de A Estrada vive un año intenso y lleno de cambios. El instituto más joven del municipio se ha convertido de un curso para otro en el centro de todas las miradas tras convertirse en el lugar de destino de los alumnos del CEIP de Figueiroa, el más multitudinario de la comarca, algo que irá llenando poco a poco sus aulas. Este cambio se une a otros inesperados, como el cambio de nombre para pasar dejar de ser el impersonal IES Nº1 al IES Avelina Valladares, pero también con la llegada al ANPA de una nueva directiva con ganas de poner en marcha nuevos proyectos e ideas. La primera de ellas ha llamado especialmente la atención, ya que han decidido dejar de ser una Asociación de Nais e Pais de Alumnos para convertirse en una AFA, una Asociación de Familias de Alumnos. Se trata de una nueva tendencia que esta cogiendo fuerza a nivel nacional pero que hasta ahora no encontró apoyos en Galicia. La AFA Avelina Valladares es la pionera en nuestra Comunidad.

Pero, ¿qué es una AFA y a qué se debe ese cambio de denominación que se está realizando en este tipo de entidades escolares a nivel escolar? Las organizaciones de padres de alumnos han visto modificada su denominación durante las últimas décadas. Lo que en un inicio era una APA (Asociación de Padres de Alumnos), pasó después a llamarse AMPA o ANPA (en función de si se registra con nombre en gallego o castellano) y, más recientemente, esta última ha evolucionado a las siglas AFA.

Estas evoluciones vienen de una cuestión formal que no guarda ninguna relación con la parte operativa. En un determinado momento, dejó de verse bien la denominación APA, al no incluír en las siglas la figura maternal, por lo que se creó la AMPA o ANPA. Ahora, esta denominación dejó de parecer tan inclusiva al no tener en cuenta la variada configuración familiar contemporánea, por lo que empezó a promoverse el término AFA.

El término AFA abarca no solo el concepto más tradicional de familia sino también aquellas familias con un solo progenitor (monoparentales), familias en las que ambos progenitores sean del mismo sexo (homoparentales), familias formadas por la fusión de dos familias tras el divorcio y posterior emparejamiento de los progenitores (reconstituidas o compuestas), familias de adopción o de acogida, entre otras.

La AFA estradense

Esta nueva denominación ha ido calando en asociaciones de toda España pero hasta ahora no había tenido repercusión en Galicia. La primera en dar el paso es la nueva directiva de la asociación de padres del IES Avelina Valladares, que encontró el marco perfecto. Según nos explica una de sus directivas, Paula Rodríguez, cuando se hicieron cargo de la asociación tuvieron que realizar un cambio de los atrasados estatutos que se habían echo en el año 2004 y que tenían que adecuar al cambio de nombre del centro, entre otras cuestiones. Una de ellas era que la asociación todavía figuraba como una APA. «Cuando comenzamos a informarnos vimos por casualidad que a nivel nacional había muchas asociaciones cambiándose a AFA, así que decidimos adelantarnos y hacerlo ya nosotros. Fue algo que aprobamos y que ya informamos a los padres en asamblea», explica. Fue después de modificar sus estatutos cuando descubrieron que eran la primera AFA de Galicia de manera oficial. «Si al final lo de la AFA se termina extendiendo por toda España, nosotros ya lo tenemos hecho y recogido en los estatutos», justifica Paula Rodríguez.

Así es como la APA del IES Nº1 de A Estrada pasó en solo unas semanas a ser la AFA del IES Avelina Valladares de A Estrada.

Petición de mejora de instalaciones

Además del cambio de denominación, la nueva directiva de la ahora AFA ha puesto en marcha varias iniciativas. Estas se centran en gran medida en la necesidad de mejorar las instalaciones del centro. Para ello han dado entrada un escrito en el registro municipal planteando algunas cuestiones que es necesario solucionar. Una de ellas tiene que ver con el cartel de entrada al centro, en el que meses después de realizarse el cambio de nombre, todavía sigue figurando el de IES Nº1. Al margen de esta petición estética y formal, la AFA también ha planteado la necesidad de aumentar el número de marquesinas para que los alumnos aguarden por los autobuses en los días de lluvia. En su calle convergen alumnos de los tres centros de la zona escolar de Figueiroa para coger los buses, sin embargo, solo cuentan con tres marquesinas de reducido tamaño. Según explican, esto obliga a muchos alumnos a tener que esperar el autobús a la intemperie, como es el caso de los que deben agardar en la zona de la carballeira. Además, también han solicitado que se reparen las baldosas levantadas que hay ante el centro, que se realicen labores de jardinería y que se amplíe el número de contenerdores en la zona. Por otra parte, la directiva quiere organizar talleres que consideran interesantes para la comunidad escolar, como aquellos orientados a temas como nutrición, primeros auxilios o redes sociales.

