PSOE y BNG de Lalín, en contra de un reconocimiento para Fraga, que sí respaldaría Compromiso

El anuncio del alcalde de Lalín, José Crespo, de dedicar un espacio público a Manuel Fraga fue recibida con críticas de dos de los tres grupos de la oposición. Solo el líder de Compromiso, Rafael Cuíña, anunció su voto favorable, condicionado a que la calle o espacio público futuro llevase el nombre de Presidente Fraga, «haciendo referencia a su trayectoria en San Caetano»; es decir, un reconocimiento expreso a la figura del político de Vilalba durante su etapa como presidente del gobierno autonómico. «El Fraga presidente de la Xunta fue más que bueno para Lalín. La época de despliegue económico y social de nuestro ayuntamiento, desde la responsabilidad política, no se entiende sin el binomio. Manuel Fraga-Xosé Cuíña», afirmaba ayer el exmandatario y concejal de Compromiso.

Ni PSOE ni BNG consideran que el exdirigente autonómico sea merecedor de este reconocimiento, lanzado por Crespo a raíz de la polémica generada en el ayuntamiento coruñés de Cariño, donde, con la abstención del grupo de gobierno del Partido Popular, la corporación aprobó una moción del BNG para retirarle una calle a Fraga Iribarne. Las dos fuerzas coinciden en algunos posicionamientos, como que estamos ante una cuestión que no tiene el más mínimo interés para la ciudadanía, al tiempo que recuerdan que Fraga formó parte de gobiernos de la dictadura de Francisco Franco.

«Lo que pretende hacer Crespo es crear un debate estéril para desviar la atención de las verdaderas preocupaciones de la sociedad lalinense como la sanidad, la educación, la ausencia de plazas en escuelas infantiles o la debilidad de muchos servicios públicos», afirman los socialistas. Su secretaria general, Alba Forno, pide al mandatario que no utilice el concello «para resolver los problemas internos del Partido Popular, sino para solucionar los problemas reales de los ciudadanos». Al mismo tiempo, la también portavoz municipal subraya que con la reciente modificación del reglamento de honores y distinciones se acordó la conveniencia de «consensuar cualquier tipo de cambio en la nomenclatura de las calles», no obstante, aduce, «ahora por puro afán de protagonismo en una trifulca interna de su partido pretende imponer una decisión que dudosamente responde a la voluntad mayoritaria de la ciudadanía».

«Al PSOE y a los lalinenses les preocupa menos Fraga que la trama de empadronamientos ilegales que acaba de ser destapada en nuestro municipio y sobre la que Crespo, lejos de dar explicaciones convincentes, se dedica a echar balones fuera». Por último, advierte de que la decisión del mandatario podría vulnerar la Ley de Memoria Democrática, «que prohibe la exaltación de figuras vinculadas a la dictadura franquista».

De «calentón» califica el portavoz municipal del BNG, Francisco Vilariño, el anuncio de Crespo, al que le recuerda que precisamente se modificó el reglamento municipal de honores. Dice que no acudiría a una junta de portavoces para tratar este asunto e insiste en que el alcalde no debería haber visto ahora una oportunidad por lo que pasó en Cariño. «Y encima dice que los del BNG fuimos, en ese concello, unos mezquinos; desde luego que no sienta las bases para un posible consenso». «Crespo quiere volver a emplear la expresión la calle es mía y regresar, en términos políticos, a una dictadura en Lalín», espetó.

A juicio del líder nacionalista, los ciudadanos requieren otras necesidades y por eso le pide que no emplee esta propuesta «como una cortina de humo para acallar el debate social sobre la inseguridad ciudadana». Al mismo tiempo apela a la Ley de Memoria Democrática y en este sentido recuerda como otros municipios de Galicia y España retiraron calles a políticos de la dictadura franquista. Cita casos como los de A Coruña o Ferrol.

Por último, señala a Fraga por haber sido una persona militante de la Falange ya en 1937 y haber formado parte de distintos gobiernos de Franco durante muchos años. Considera Vilariño que habrá víctimas del franquismo que se puedan sentir ofendidas por este reconocimiento público, «pero aquí vamos al revés de lo que se hace en Galicia y España», concluye el portavoz municipal de la organización frentista, quien avanza el voto contrario de su partido.