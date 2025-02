-Como xurdiu a oportunidade de participar neste programa?

-Esta foi a primeira vez que participei neste programa do Ministerio de Educación. O ano pasado xa estiven nun semellante da Xunta, o PIALE, cun mes no Porto. Este é diferente porque son os propios profesores os que se presentan como candidatos. Hai unha convocatoria a nivel estatal con 120 prazas, e un requisito clave é que o profesor debe buscar o centro.

-Que obxectivos persoais ou profesionais tiña cando iniciou a estadía?

-Principalmente, dous. Nós contamos con máis de 50 alumnos en portugués como segunda lingua estranxeira na ESO. A pesar de que no seu día estudei Filoloxía Portuguesa ademais da galega, sigo sentindo a necesidade de mellorar a miña competencia no idioma. O segundo obxectivo, tras máis de 20 anos como profesor, era observar o traballo doutros docentes, tanto a nivel nacional como internacional, xa que permite coñecer novas prácticas e diferentes enfoques.

-E cumpriuse esa expectativa?

-A nivel persoal e humano, a experiencia foi incrible grazas ao marabilloso acollemento que recibín. No plano profesional, a pesar de que foron só 15 días, aproveiteinos ao máximo. Asistín a aulas, participei en reunións diarias e mesmo asistín a unha formación para docentes da illa. Chamoume a atención a política de acollida do alumnado estranxeiro.

-Que diferenzas atopou entre os nosos sistema educativos?

-A pesar de que Madeira ten unha autonomía limitada en comparación coas nosas competencias educativas, si percibín unha aposta decidida pola inclusión educativa e pola orientación do alumnado. Ademais, as ratios de alumnos por profesor son arredor de 20, o que facilita unha mellor atención. Alí contan con equipos de entre cinco e sete persoas dedicadas exclusivamente ao alumnado con necesidades educativas especiais. Tamén hai moitos apoios docentes e recursos humanos, incluíndo psicólogos e enfermeiros. Pola contra, en Galicia contamos cunha maior flexibilidade curricular, o que nos permite traballar en proxectos interdepartamentais e non estar tan condicionados por exames nacionais, como ocorre en Portugal.

-Como foi a relación entre docentes e alumnado en Madeira?

-O comportamento do alumnado sorprendeume gratamente. O centro tiña case 2.000 estudantes, e a relación cos profesores é diferente. Alí a distancia entre docente e estudante é máis formal no trato.

-Que impacto pode ter esta experiencia para o seus alumnos?

-Ademais da aprendizaxe metodolóxica, un dos beneficios máis inmediatos é a exposición a un portugués máis coloquial e natural, o que axudará a que os alumnos adquiran unha fluidez máis comunicativa.

-Que foi o que máis lle sorprendeu da experiencia?

Poder coñecer Madeira dende dentro, non como turista, senón en contacto coa súa cultura e a súa xente.

-Podemos supoñer que recomendaría isto a outros docentes.

Totalmente. Trátase dunha iniciativa flexible e enriquecedora que mellora as túas competencias.