Fraga podrá decir en Lalín «la calle es mía»

«La calle es mía» es una frase que se le atribuye a Manuel Fraga Iribarne en 1976, cuando era ministro de Interior. Cuentan que fue en el transcurso de una conversación telefónica con Ramón Tamames, a la sazón militante del PCE, al tener conocimiento de que los comunistas preparaban una manifestación en Madrid. Fraga le habría advertido de que estaba prohibida y, ante la réplica de Tamames de que "la calle es de todos", el político de Vilalba le habría espetado: "La calle es mía". Él siempre negó haber pronunciado tal frase y se la atribuía a un director de la Guardia Civil, pero la prensa se la adjudicó y así quedó en el imaginario popular. El caso es que, si entonces Fraga no hizo la proclama, bien podría decirla en un futuro, al menos en Lalín, en donde su alcalde, José Crespo, pretende dedicarle una calle.

El regidor lalinense ya lo tenía en mente de siempre, pero lo sucedido en Cariño la semana pasada ha sido el detonante para lanzar la propuesta. A iniciativa del BNG y con el apoyo del PSOE y la sorprendente abstención del PP –que gobierna en minoría–, el Concello coruñés aprobó retirar el nombre de Manuel Fraga de una de las avenidas principales de la localidad y también del colegio público, "en cumplimiento de la Ley de Memoria Democrática" y acorde a varias sentencias del Tribunal Supremo.

"No hay derecho a hacer lo que se ha hecho en Cariño con Manuel Fraga, nuestro fundador", manifestaba José Crespo en redes sociales. "La mezquindad del BNG y del PSOE no es de recibo, aunque ya nos tienen acostumbrados, pero que a mayores el PP se abstenga no tiene mucha explicación", opina. De hecho, en un primer momento creyó "que se trataba de una broma y que se iba a desmentir".

Al ver que no era así no quiso "quedar callado" e hizo pública su intención de "darle el nombre de una calle, plaza, espacio público o un edificio a Manuel Fraga Iribarne". Así se lo propondrá al resto de portavoces municipales en la primera reunión que celebren. Confiesa que ya se le había pasado por la cabeza hace tiempo, si bien, "por una razón o por otra nunca encontramos el momento adecuado". "Pero una vez que ha pasado esto, me hierve la sangre y lo voy a proponer en la primera reunión de portavoces", subraya. Le gustaría que hubiese "un consenso amplio", pero duda de que vaya a suceder. En cualquier caso, asegura que lo va a "intentar".

José Crespo sostiene que "Lalín le debe mucho" al que fuera presidente de la Xunta de Galicia y fundador del Partido Popular. En este sentido, recuerda lo que un día le dijo el ya exconselleiro José Cuiña, durante años mano derecha y delfín de Fraga: "Yo tiré todo lo que pude para Lalín, pero no olvides que sin el visto bueno de Fraga no hubiera sido posible".

Fiel a su costumbre, Crespo tira de sabiduría popular: "De bien nacidos es ser agradecidos y creo que Fraga merece un espacio público en Lalín". "Nunca es tarde, pero ya lo debía tener hace mucho tiempo. Pero este episodio me ha hecho revivir esta necesidad", concluye.

"No sé las razones por las que BNG y PSOE le tienen tal ‘xenreira’ a Fraga"

"No sé cuáles son las razones por las que el BNG y el PSOE tienen tal xenreira a Fraga, pero hay que decir que Don Manuel fue durante muchos años presidente de la Xunta con mayoría absoluta. Creo que si un concello decide dedicarle un espacio público no es nada de otro viernes", argumenta el regidor lalinense. Carga contra los dos partidos de la oposición en Galicia: "Me preocupa esa forma que tienen de entender el mundo de la política en la que sus contrarios no tienen derecho a nada. Quieren que solo tengan rúas los suyos, porque la democracia la entienden de esa manera: a los míos, todo, y a los demás, ni agua". Pero lo que menos entiende Crespo es la abstención del PP. "Es difícil de entender lo que pudo pasar ahí", dice, al tiempo que tilda de "peregrinas" las explicaciones de la alcaldesa, Ana María López. Si bien la moción iba a salir adelante de todas formas, pues la oposición tiene seis de los once ediles –y ese día, además, faltaba una concejala popular–, pero considera que el PP "no puede darlo por bien hecho con su abstención".

Precedentes

En 2017, un cuatripartito de PSdeG, BNG, Somos Cambados y Cambados Pode retiró una estatua suya del Pazo de Torrado, colocada por el PP en 2012 para honrar "su labor" en la promoción y mejora del sector del albariño en O Salnés. Y en 2020, el gobierno socialista de Cedeira le sacó una calle –de la época del franquismo–, rebautizada "de la Fraternidad".