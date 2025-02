Libros cancelados, polémicos ou censurados

Informan os tratados de literatura que James Joyce tardou sete anos en escribir Ulises; “o mesmo que eu en ler a novela”, adoitan comentar algúns aludindo ás mil páxinas do libro mais tamén á dificultade que entraña a súa lectura e interpretación, ata o punto de que existe un corpus bibliográfico que comprende textos explicativos, guías de lectura, tratados de mitoloxía clásica aplicada e incluso planos de Dublín que facilitan o tránsito polas reviravoltas da novela. A isto cabe engadir unha especie de subxénero literario que poderiamos denominar “ulisesmanía” onde caben anécdotas, historias, celebracións (o Bloomsday, 16 de xuño), lendas urbanas, e incluso estatísticas; nunha delas, ben curiosa, dáse conta da enorme cantidade de persoas que fracasaron no seu primeiro intento de ler a obra e daqueloutras que presumen de tela lido enteira sen pasar do capítulo primeiro.

Ulises, unha das novelas máis sobranceiras do século XX, foi no seu tempo tachada de inmoral e obscena, sometida a pública reprobación e queimada, literalmente, na fogueira. Hoxe, en pleno século XXI certas minorías revanchistas pretenden censurar e reescribir obras clásicas infantís como Carapuchiña Vermella, Brancaneves ou Pinocho para adaptalas aos estatutos da posverdade e a corrección política: en calquera tempo e lugar os comisarios da inquisición pretendendo modelar as nosas mentes.

Shirley Jackson (1916-1965) foi unha escritora norteamericana autora de varias novelas e un bo fateixo de contos. Un deles, o titulado A lotería, produciu, trala súa publicación, un auténtico escándalo nas conciencias dos americanos, que non acababan de comprender como unha ama de casa de clase media, nai amantísima e boa esposa, poidese ser a autora de tal aberración. A trama da historia é, efectivamente, demoledora: nun pacífico pobo do nordeste dos Estados Unidos, unha vez cada ano, celébrase o sorteo que determina a persoa que ha morrer apedrada. Pero non é unicamente esa circunstancia a que produce no lector un estraño desacougo: hai centos de relatos de terror explícito que apenas conmoven. Sendo terrible en si o que describe, a auténtica turbación procede da forma en que se narra, da linguaxe que se emprega e do xeito no que a lotería se considere un episodio normal que cómpre resolver decontado para regresar ás angueiras e quefaceres cotiás; un paréntese anual, un enredo incluso para os rapaces encargados de recoller as pedras destinadas á lapidación. Ao tempo que recomendo a lectura deste relato singular (Cuentos escogidos, Ed. Minúscula), que foi censurado e prohibido no seu momento en Sudáfrica e valeulle á autora múltiples condenas, insultos e centos de cartas de censura dos lectores, permítome lembrar que aquela ficción ubicada por S. Jackson na Nova Inglaterra é hoxe unha realidade contemplada nos códigos penais duns poucos países e forma parte da tradición doutros como forma de castigar o adulterio feminino.

Bladimir Nabokov (Imperio Ruso 1899-Suíza 1977), autor de contos e novelas e eminente entomólogo que recrea a súa devoción polas bolboretas no relato titulado Aureliana (Cuentos completos), Ed. Alfaguara, foi tamén profesor de literatura, conferenciante e tratadista de xadrez, entre outras moitas ocupacións que colmaron o seu fertilísimo itinerario vital. Con todo, o nome do escritor encóntrase definitiva e inxustamente vinculado a un só título: Lolita, novela que lle proporcionou popularidad e cartos mais tamén desgustos e críticas acedas. Da novela hai varias versións cinematográficas, como a dirixida por Kubrick no 1962 que puidemos ver, quizás por un descoido da censura española, no Salón Teatro de Santiago dez anos despois da súa estrea. En Estados Unidos ningunha editorial quixo levar ao prelo a novela aducindo razóns de índole moral e ao cabo editouse en París, sendo inmediatamente censurada tanto en Francia como no Reino Unido. O autor, moi presionado pola opinión pública, chegou a retractarse e pedir perdón por aquela obra que ocupa xa un lugar sobranceiro da literatura contemporánea. Pero, que viron na novela os afoutos gardiáns dos bos costumes? O miolo da cuestión reside xustamente na relación que o protagonista, Humbert Humbert, establece cunha nena de 12 anos, Dolores Haze, Lolita, a quen seduce e secuestra. Calquera que lea a obra repara inmediatamente na natureza depravada do protagonista, a quen cabe imputar delitos tipificados en calquera código penal: pederastia, incesto —era padrasto da rapaza— e asasinato pois acaba matando a tiros o seu rival nun dos episodios máis eminentes e rocambolescos da literatura contemporánea; tan só por este lance paga a pena ler toda a novela. Dito isto cabe preguntarse se existe motivo algún para censurar o libro do que falamos ou ditar sentencia contra el. Coido que non porque estamos a falar dun texto de ficción que non pode ser obxecto de culpa; a literatura non pretende facer de nós mellores persoas nin salvar o mundo senón explorar os infinitos recunchos da mente humana, incluída a dos pedófilos e asasinos. Preguntámonos tamén se se debe condenar os autores destes textos pouco ortodoxos, e a resposta segue sendo negativa: a condición do escritor non mingua o valor da súa obra nin tampouco a engrandece; somos adultos libres con dereito a ler aquilo que estimemos conveniente, pero non xuíces. Velaquí outro exemplo: a obra Viaxe ao cabo da noite de Louis Ferdinand Céline que foi a un tempo nazi antixudeo e escritor sublime; resulta imposible disociar ambos factores porque a ambigüidade vai implícita na natureza humana. Nós, naturalmente, gozamos de liberdade para ler aquela espléndida novela aínda coñecendo a catadura ideolóxica e moral do seu autor.

Un libro que no seu tempo se considerou políticamente incorrecto foi Arquipélago Gulag, de Alexandr Solzhenitsyn, —obra de difícil adscrición pois participa a un tempo dos xéneros novelístico e autobiográfico— que denuncia as torturas e mortes cometidas na Unión Soviética durante o réxime estalinista. A súa publicación, no 1976, provocou en España a reacción furibunda da progresía que, á par de negar a magnitude dos crimes do dictador soviético, cifrada en varios millóns de persoas, aldraxaba o escritor calificándoo de traidor e mintireiro. Mais o tempo, que acaba poñendo a cada quen no seu lugar, outorgou a razón o escritor e corrixiu incluso á alza o número das víctimas, entre elas o noso admirado Isaak Bábel, o autor de Cabalería vermella, colección de relatos aos que cordialmente invito a achegarse. O Arquipélago convertiuse, por obra dos admiradores do réxime soviético, nun dos libros máis deostados da nosa historia recente. Falar mal del, lémbroo moi ben, espallar consignas na súa contra e, sobre todo, desacreditar o autor, convertiuse nun dos deportes favoritos daquela esquerda española fascinada polo paraíso soviético que, pouco despois, acabou derrubado polo chan e amosando as súas infinitas miserias; o demais é historia abondo coñecida.

Son moitos os que falan do Arquipélago Gulag sen ter sequera aberto este libro denso, lúcido, abrumador, que elabora, con nomes e apelidos, o catálogo das víctimas e documenta o inefable horror, a brutalidade e sufrimento provocados por aquel sistema que eliminaba, sen a máis pequena mostra de compasión, o mellor da súa cidadanía. A memoria prodixiosa do autor e o testemuño de centos de persoas sobrevivintes acreditan a veracidade deste libro que confirman, anos despois, trala súa desclasificación, os arquivos secretos da policía política soviética. É un libro que recomendo ler —eu teño unha edición en 2 volumes de Biblioteca El Mundo, prologada por Raúl del Pozo do ano 2002— por hixiene democrática, aínda que sexa a pequenas doses pois chega a brumar o inventario da infamia.