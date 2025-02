Plácido Mayán: «Hay mayor crispación y una violencia que no te esperas»

Preocupado por la creciente agresividad verbal a la que en los últimos tiempos se tiene que enfrentar el personal de su servicio, el coordinador de Urgencias del Complexo Hospitalario Universitario de Santiago (CHUS), Plácido Mayán, reconoce que todas las semanas tienen casos de «pacientes agresivos, sobre todo psiquiátricos, que sabes cómo tratarlos; de hecho, hay cursos y una serie de procedimientos para manejarlos», pero subraya a EL CORREO GALLEGO -medio de Prensa Ibérica al que también pertenece FARO- que «el principal problema surge cuando no te lo esperas, cuando estás con un paciente o familiar y de repente salta y te ves sorprendido ante una situación violenta».

Situaciones problemáticas cada vez más frecuentes

Consciente de que «en un hospital la atención es muy importante, y tanto los pacientes como los familiares están en una situación que no es nada cómoda», sí observa en los últimos tiempos, «sobre todo a raíz de la pandemia, que este tipo de problemas son más llamativos y, por desgracia, más frecuentes».

Agradece, no obstante, que «ahora se le está dando más publicidad a estas situaciones», entre otras cosas con concentraciones como las llevadas a cabo este jueves ante las Urgencias de los principales hospitales gallegos en repulsa por la última agresión física a un enfermero del Chuac.

Concentraciones convocadas por la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias, de cuya junta directiva forma parte Plácido Mayán tanto a nivel autonómico como nacional, y durante las que «guardamos un minuto de silencio en repulsa por lo sucedido con nuestro compañero de A Coruña».

Un colectivo muy vulnerable

Considera que tanto los profesionales de Atención Primaria como los de Urgencias son los más débiles frente a la agresividad por parte de los usuarios y apunta que en su caso «somos un colectivo muy vulnerable porque trabajamos en un espacio abierto y es más fácil acceder a nosotros».

Interrogado sobre si la tensión tiene que ver con la atención prestada por falta de recursos tras la pandemia, subraya que «en Urgencias nos hemos adaptado más rápido a la situación, es cierto que han aumentado las urgencias en toda España y que a veces se producen retrasos no deseables, pero no es algo excesivo».

Para él, «se debe más a una mayor crispación de la sociedad, la gente ahora es más exigente y a veces no obtiene lo que espera y eso le genera frustración», y añade que «muchas veces no se entiende el concepto de esperar en Urgencias porque el paciente que viene con una emergencia vital va a ser atendido de forma inmediata, pero nuestro sistema de triaje nos permite valorar el que precisa esa atención más rápida, que no siempre es el que está más grave sino el que tiene mayor urgencia».

«Todo el mundo está alineado frente a las agresiones a sanitarios»

Entre los mecanismos de defensa ante situaciones violentas como la recientemente ocurrida en el Chuac, Plácido Mayán destaca que «ahora somos considerados autoridades, con lo cual podemos denunciar a la persona, tenemos herramientas y la propia consellería facilita esos mecanismos para defendernos», y apunta también a la necesidad de «concienciar a la población de que la agresividad no es la forma de hacer las cosas».

Para el coordinador de Urgencias del CHUS, «todo el mundo está alineado frente a las agresiones, tanto el colegio de médicos como los sindicatos o la sociedad científica lo tenemos muy claro», y agradece el apoyo de «la dirección y la gerencia porque nos implica a todos y es importante que todos estemos en esta línea».