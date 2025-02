Os gardiáns do «tesouro» dezao

O Grupo de Baile e Música Tradicional A Carballeira de Cercio, Antonio Vidal Neira, Francisco Rubia Alejos e José Ramón López Fernández (Lito) recibiron onte os Premios do Patrimonio Cultural do Seminario de Estudos de Deza (SED) no transcurso dun no Pazo de Liñares e no que tamén se presentou o número 17 do Descubrindo, Anuario de Estudos e Investigación de Deza editado polo SED. Participaron o alcalde de Lalín, José Crespo, a concelleira de Cultura, Paz Pérez, o conselleiro de Educación, Román Rodríguez xunto ao cronista oficial de Lalín, Daniel González Alén.

Ao respecto do novo Descubrindo, no eido da arte e patrimonio aparecen: Actividade arqueolóxica do Museo Casa do Patrón no Castro de Doade e a súa contorna, por Manuel Blanco Villar. No artigo, recompílanse as actuacións arqueolóxicas realizadas nos últimos anos e resáltase a importancia do museo como un centro de investigación e divulgación do patrimonio cultural galego. Conservación e restauración de restos arqueolóxicos ao aire libre. O caso do castro de Doade, de María De La Fuente Ferreiro. O texto trata sobre a importancia das intervencións en xacementos ao aire libre para preservar o patrimonio. Destaca o castro de Doade como exemplo de boas prácticas e traballo interdisciplinar. Refráns recollidos polo Seminario de Estudos Galegos na Comarca de Deza, de por Antonio Vidal Neira e Cecilia Doporto Regueira, onde destacan o valor dos refráns como fonte de coñecemento histórico, centrándose nos recollidos polo SED entre 1928 e 1935. Menciona a importancia de Vicente Risco na dirección da Sección de Etnografía e Folklore e nomea os colaboradores locais. Y Aproximación aos cruceiros do Concello de Rodeiro no Camiño de Inverno, por Ángel Utrera, que presenta un censo dos cruceiros no Camiño de Inverno ao longo do Concello de Rodeiro. Describe as súas características, localización e estado actual. Destaca a importancia do Camiño de Santiago e a necesidade de preservar estes elementos patrimoniais.

No apartado histórico aparecen: Orixe do Pazo de Fares de Santiago de Breixa, de Daniel García Coego, no que revísase a orixe do Pazo de Fares, desde os primeiros foros do século XIV ata o inicio do actual pazo no século XVII. Inclúe a xenealoxía das primeiras familias que o habitaron. A igrexa de San Román de Santiso. O legado da familia González Pardo por María del Rosario Golmar Saavedraa, onde preséntase unha visita documentada á igrexa, destacando o seu rico patrimonio e a influencia da familia González Pardo. A visita pastoral de Lucas Bustos de la Torre ó arciprestado de Reboredo-Ventosa. As parroquias do concello de Agolada no ano 1700 por Óscar González Murado, que describe a visita realizada en 1703 polo bispo Lucas Bustos ás parroquias do arciprestado de Reboredo-Ventosa no actual Concello de Agolada, presentándose o texto íntegro con introdución. Poñer os marcos: o deslindamento municipal do concello de Lalín de 1890 por José Ramón López Fernández, que aclara o proceso de fixación de lindeiros do Concello de Lalín en 1890, tras o Real Decreto de 1889. Detállanse as liñas divisorias e a localización dos marcos, aínda vixentes. La saya bermeja por Begoña Magariños Costas ,que analiza un preito interposto polo mosteiro de San Martiño en 1496 debido ao roubo dunha saia vermella no coto de Requeixo, na parroquia de Santiago de Méixome. Conflito e crime en Galicia. Conflitividade veciñal e delincuencia na Terra de Deza nos séculos XVI-XIX por Hortensio Sobrado Correa e José Ramón Pérez Salgado, que fala da conflitividade veciñal e a criminalidade na Terra de Deza entre os séculos XVI e XIX, utilizando fontes xudiciais, notariais e eclesiásticas para analizar a tipoloxía e evolución dos conflitos. Rodríguez González , O matemático de Bermés, e o Bureau des Longitudes de París por Carmen Villanueva Pérez e José Ángel Docobo Durántez, no que se describe a relación do matemático José Rodríguez González co Bureau des Longitudes de París, a súa participación na medición do meridiano e os seus vínculos con científicos franceses.

Na miscelánea está Os nomes das rúas de Silleda de Diego Frade Amil, que presenta unha revisión dos nomes das rúas e prazas de Silleda, clasificándoas en tres categorías e ofrecendo descricións, apuntamentos históricos e documentos gráficos de cada unha. E nas comunicacións, o Achado dun casco militar de coracero español de primeiros do século XIX en Fafián (Rodeiro) por Daniel González Alén no que se informa sobre o achado dun casco militar de «coracero» español de principios do XIX en Fafián (Rodeiro), destacando a súa importancia museística.

O acto presentado polo xornalista Gúmer Portas contou coa actuación dun dúo de corda.

Catro galardóns que distinguen a protección e a divulgación do patrimonio da comarca

O SED creou estes premios co fin de distinguir o labor de persoas, colectivos e entidades que presenten unha traxectoria meritoria vinculada á protección, conservación, divulgación, investigación e difusión do patrimonio cultural dezao en calquera campo da actuación da comarca á que se adica.

O Grupo de baile e Música tradicional A Carballeira de Cercio alzouse co “Premio á posta en valor e divulgación do patrimonio cultural de Deza” formouse no 1995 baixo a dirección de Juan Morandeira. Na actualidade conta con 30 compoñentes de diversas idades e unha escola de baile moi prestixiosa. O “Premio á investigación do patrimonio cultural de Deza” foi para Antonio Vidal Neira. O xurado destacou a rigorosidade e exhaustividade do seu traballo desenvolto sobre a Comarca de Deza. A maiores dos numerosos artigos de investigación publicados no Anuario Descubrindo, Vidal Neira tamén colaboura con artigos no FARO DE VIGO.O “Premio de Honra do SED” recaeu en Francisco Rubia Alejos. O xurado valorou especialmente a súa colaboración en publicacións de referencia, como pode ser Pazos y Moradas Hidalgas del Deza, que escribiu xunto con César Gómez Buxán.Por último, co “Premio Descubrindo” alzouse José Ramón López Fernández (Lito), que foi galardoado por ter publicado un total de 11 traballos no anuario Descubrindo, contribuíndo así á documentación e divulgación do patrimonio cultural e histórico da comarca de Deza.